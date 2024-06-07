Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın "müdahale etmeme" pişmanlığı Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın "müdahale etmeme" pişmanlığı

Tecrübeli teknik adamın alacağı konusunda Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Futbol A Takımımızın teknik direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 lira sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." denildi.

Kaynak: AA