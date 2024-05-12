Bu sonuçla Galatasaray, puanını 99'a yükseltti. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu. Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Barış Alper, attığı golü annesine hediye etti

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, attığı golden sonra annesinin Anneler Günü'nü kutladı.

Müsabakanın 45+4. dakikasında sarı-kırmızılı ekip adına 1-1 beraberliği sağlayan Barış Alper, formasının altına annesi ile kendisinin fotoğrafının yer aldığı tişörtü gösterdi.

Barış Alper, attığı golle bu sezon Süper Lig'deki skor sayısını 6'ya yükseltti. Bir kez de Türkiye Kupası'nda ağları havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, toplam 7 gole ulaştı.

Mertens, ligde 9. golünü attı

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, kaydettiği gole takımını galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon takımın en önemli futbolcularından olan Mertens, karşılaşmanın 70. dakikasında fileleri havalandırdı. Mertens'in attığı golle sarı-kırmızılı ekip 2-1 öne geçti.

Ligin 35. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor müsabakasında 2 gol atan Belçikalı yıldız, Fatih Karagümrük müsabakasını da boş geçmedi. Ligde son 4 haftada 4 gole ulaşan Mertens, toplamda da 9. kez rakip fileleri sarstı.

Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Dries Mertens, çift haneli skora ulaştı.

Berkan'dan şampiyonluk yolunda kritik gol

Sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, şampiyonluk yarışında kritik bir gole imza attı.

Sezon başında İtalya temsilcisi Genoa'ya kiralanan ve ara transferde takıma geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez ağları havalandırdı. Maçın 90. dakikasında skor 2-2 berabereyken takımını 3-2 üstünlüğe taşıyan Berkan, şampiyonluk yolunda önemli bir anda sahne aldı.

Galibiyet serisi 17 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de son 17 maçını kazandı.

İki hafta önceki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.

Ligde 24 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

100 puana bir adım kaldı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu 99'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, 66. sezonu oynanan Süper Lig'de son 3 haftaya 96 puanla zirvede girdi. Galatasaray, lig tarihinde böylelikle bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu.

"Cim bom" ligin 36. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında aldığı galibiyetle 99 puana ulaştı.

Ligde kalan 2 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım unvanını elde etmek olacak.

Kritik derbi öncesi kayıp vermedi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasını "kazasız" atlattı.

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Karagümrük maçı öncesi Lucas Torreira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu oyuncular, müsabakayı kart görmeden tamamladı.

Herhangi bir sakat da vermeyen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

Icardi'nin serisi sona erdi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin gol atma serisi sona erdi.

Ligde çıktığı son 7 maçta 9 kez ağları havalandıran yıldız santrfor, Fatih Karagümrük maçında pozisyonlara girmesine rağmen ağları sarsamadı.

Kırmızı-siyahlılar ateş hattına indi

VavaCars Fatih Karagümrük, ligde son 2 haftaya düşme hattında girdi.

Ligde 36. hafta öncesi 37 puanı bulunan kırmızı-siyahlı takım, sahasında iyi mücadele etmesine rağmen Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu.

Fatih Karagümrük, ligde kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un maçlarını kazanmasıyla 17. sıraya geriledi.

Karagümrüklü Markao, üç maçtır gol atıyor

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Brezilyalı santrforu Markao, ligde son 3 maçta da gol attı.

Kırmızı-siyahlı takımın ara transferde kadrosuna kattığı Markao, ligde arka arkaya Bitexen Antalyaspor, Mondihome Kayserispor ve Galatasaray maçlarında fileleri havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de toplam 4 gole ulaştı.