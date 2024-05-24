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Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

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