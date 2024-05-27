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Bazı taraftarlar grup halinde ve tezahüratlar eşliğinde park boyunca yürürken, bazı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Abdullah Avcı: 3.'lük hedefi ve kupa finali hedefini gerçekleştirdik

Abdullah Avcı: 3.'lük hedefi ve kupa finali hedefini gerçekleştirdik

İsveçlilerin de ilgi gösterdiği kutlamalarda taraftarların coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.

Trendyol Süper Lig 'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray 'ın şampiyon olması yurt dışında coşkuyla kutlandı.

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