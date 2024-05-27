İki sene üst üste şampiyon olduklarını anımsatan Muslera, "Benim 13 yılda 17 kupam var. Tüm rekorları kırdık, bu kulüp bunu hak ediyor. Dinlendikten sonra Beşiktaş ile Süper Kupa'da karşılaşacağız." şeklinde konuştu.

Geçen hafta yenildikleri Fenerbahçe maçına da değinen Muslera, "Geçen hafta en iyi seviyemizde değildik ve maçı kaybettik. Tabi ki bu sezonun tamamını etkileyecek bir şey değildi. Sezonu tek bir maç kazandırmaz. Tekrar şampiyonluk için ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. İcardi'yi tebrik ediyorum, gol kralı oldu. Şampiyonluk, Galatasaray taraftarına kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Kerem Aktürkoğlu da sezonun sonunda gülen tarafın kendileri olduğunu, sonuna kadar hak ederek şampiyon olduklarını aktardı.