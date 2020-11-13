Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1282
ALTIN
468.030
DOLAR
7.6903
STERLİN
10.1587
EURO
9.0852
Bakan Soylu’nun acı günü
Son Dakika
Bakan Soylu’nun acı günü
Cipiyle dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu
Son Dakika
Cipiyle dehşet saçmıştı! Cezası belli...
THY'den 65 yaş ve üzeri yolcularla ilgili açıklama
Son Dakika
THY'den 65 yaş ve üzeri...
Şuşa’da 28 yılın ardından ilk cuma namazı
Son Dakika
Şuşa’da 28 yılın ardından ilk...

Yeni Çağrı Gazetesi 14 Kasım 2020 Cumartesi Tarihli Gazete Sayfaları

14 Kasım 2020 Cumartesi tarihli basılı gazetemizin dijital versiyonu

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2020 Cuma 16:06
1 Okunma
Yeni Çağrı Gazetesi 14 Kasım 2020 Cumartesi Tarihli Gazete Sayfaları

1. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       2. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

3. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       4. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

5. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       6. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

7. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       8. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 13.11.2020 16:34
Anahtar Kelimeler:
Yeni Çağrı GazetesiSayfaSayfalarGazeteGazete Sayfaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Çağrı Gazetesi 13 Kasım 2020 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 13 Kasım 2020 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 12 Kasım 2020 Perşembe Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 12 Kasım 2020 Perşembe Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 11 Kasım 2020 Çarşamba Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 11 Kasım 2020 Çarşamba Tarihli Gazete Sayfaları
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans