Gazi Öğreten 1990’lı yıllarda İlçe Milli Eğitim Müdürü iken ART (Anamur Radyo Televizyon) televizyonunda konuşmalar yapıyormuş...

1990’lı yıllarda Anamur’da bir yerel televizyon varmış...

Gazi Öğretmen yerel televizyonun açılışından kapanışına kadar haftada bir defa yıllarca canlı yayında 1 saatlik sohbet programları yapmış...

Sohbet programlarındaki konuşmalarda hata yapmamak için büyükçe bir kartona konuşma metnini yazıyor ve bu metni iki kişi kamera arkasında tutuyor ve Gazi Öğretmen buradan okuyormuş...

Çok geride kalmış bir yöntemmiş ama o dönemin kısıtlı imkanları bunu gerektiriyormuş...

ART (Anamur Radyo Televizyon) adını taşıyan bu televizyon 4 senelik bir yayından sonra kapanmış...

Gazi Öğretmenin Televizyonda yaptığı konuşmalardan bir örnek şöyleymiş:

‘’’ … Sevgili izleyicilerim.

Her hafta olduğu gibi bu haftaki SOHBET programımız 2 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde sizlere bir konu anlatacağım. İkinci bölümde 10 dakikalık müzik ve aradan sonra konu ile ilgili telefonla sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağım:

Bugünkü birinci bölümün konusu YEHOVA ŞAHİTLER adlı bir teşkilat...

Bugünkü konuşmamın birinci bölümünde sizlere Yehova Şahitleri adıyla ortaya çıkan sahte Hristiyanlık mezhebinden söz edeceğim.

Bundan önceki konuşmamda bahsettiğim gibi Cenab-ı Allah’ın Hz. İsa Peygamber aracılığıyla gönderdiği Hristiyanlık dini zamanla tahrifata uğramış ve özelliğini yitirmişti.

Bunun üzerine Cenab-ı Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa ( sallallahü aleyhi vesellem ) aracılığı ile Müslümanlık gönderilmişti.

Bu suretle Hristiyanlık aslı bozulmuş ilahi bir din olarak tarihte yerini almıştı.

Günümüzde aslı bozulmuş bir Din olan Hristiyanlık Yehova Şahitleri adıyla ortaya çıkan kişilerce yeniden hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Şimdi sizlere YEHOVA ŞAHİTLERİ’nin Teşkilat Yapısı ve Türkiye’deki faaliyetlerinden bahsedeceğim:

(…Burada Yehova Şahitlerinin teşkilat yapısı ve Türkiye’deki faaliyetleri anlatılmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir papaz olan Charles Şorl Russel tarafından 1872 tarihinde kurulan Yehova Şahitleri isimli mezhep önceleri Russel tarikatı olarak kurulmuşken 26. 07. 1931 tarihinden sonra Yehova Şahitleri olarak anılmaya başlanmıştır.

Günümüzde Türkiye’de Misyonerlik faaliyetlerinden söz edildiği zaman ilk akla gelen isimlerden birisi “Yehovanın Şahitleri Teşkilatı “dar.

Acaba bu insanlar kimlerdir ve ne istemektedirler? Niçin öğreti ve uygulamalarını yaygınlaştırmak için büyük bir gayretle çalışmaktadırlar?

Niçin teşkilatlarına büyük bir gizlilikle bağlıdırlar? Nasıl bir teşkilat yapısına sahiptirler? Hangi faaliyetler içinde bulunmaktadırlar?

Şimdi bu soruları tek tek cevaplamaya çalışacağım:

(…her soru uzun uzun cevaplandırıldı. )

Yehova Şahitleri dünyanın her yerinde kitap ve broşürler dağıtarak, gençleri güzel ve genç kızlarla kandırarak propaganda yapmaya çalışmaktadırlar.

Aziz dinleyenlerim:

Sizlere İstanbul’da öğrencilik yıllarımda başımdan geçen bir anı’ mı anlatacağım:

( … Burada dinleyicilere Yehova Şahidi adıyla ev ev dolaşarak İNCİL dağıtan güzel giyimli 3 bayan Yehovacı ile yaptığım konuşma anlatılmıştır.)

Yehova Şahitleri; Tevrat’ın Yehova adını verdikleri Tanrı’nın Kelamı olduğuna, kendilerinin Kabil’den Hz. İsa’ya kadar süren zaman içindeki şahitlerin son temsilcileri olduğuna inanırlar.

Bu örgüt 1884 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınmıştır.

Örgütün adı bazen “Hıristiyan Yehova Şahitleri” bazen de “Hıristiyan Şahitleri” olarak anılmaktadır.

Yehova’cıların kutsal kitabı, Hıristiyanların kutsal kitabı olan İncil’dir.

Yehovacılar ; 1950 yılındaki yeni çevirmede kitabın içerisine 200’ den fazla Yehova adını katmışlardır.

Yehovacılar: 1914, 1925 ve 1975 yıllarında yeryüzünde Hz. İsa’nın krallığının başlayacağını ve tüm dünya devletleri ve hükümetlerin sona ereceğini bu tarihlerden çok önceleri iddia etmişlerse de hiçbir iddiaları gerçekleşmemiştir.

Bu akım aslında bir Hıristiyan mezhebi iken kendilerini gizlemekte ve Müslümanları kandırabilmek için davranışlarını İslami esaslara uygun şekilde planlamaya çalışmaktadırlar.

Sevgili dinleyenlerim.

Yehova Şahitleri herhangi bir millete, Vatana, Bayrağa bağlı değillerdir. Devlet yerine,” Yeni Dünya Derneği”ni benimserler.

Yehova Şahitlerinin baş büroları New York’tadır.

Diğer memleketlerde şube, bölüm, büro, basın ve dağıtım evleri vardır. Sayıları bir milyonun üzerindedir.

Bu örgütle mücadele etmek her Müslüman Türk’ün görevi olmalıdır.

(…birinci bölümün sonu... )

(10 dakika ara... Müzik yayını... Yayın esnasında cep telefonuma gelen iki soru... ve cevabı... )

( devam edecek )