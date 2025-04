Mutlu olmak için mevcut olan tüm yaşam kalıplarını değiştirmek gerekir. Bu da cesaret ister. Risk almaya hazır olduğunuzda değişim de gerçekleşecektir. Kalıcı olarak mutlu olmak için tüm geçici zevkler bilinçli olarak bırakılmalıdır. O zaman mutlak mutluluk da gerçekleşecektir.

Mutsuzluktan kurtulmak için tüm geçici zevklerden vazgeçmek gerekir. Sevdiğiniz işleri yaptıkça mutluluk da peşinizden gelmeye başlar. Bencil istekleri gerçekleştirmek için mücadele etmek kesinlikle mutsuzluk getirecektir. Çünkü bencil istek karşılaşınca daha çok istek ortaya çıkacaktır. Doyum ve mutluluğa erişmek için içsel hazineyi keşfetmek gerekir. Peki nedir o içsel hazine? İçsel hazine, bireyin öz varlığıdır. Birey beden olmadığını idrak ettiğinde, ruhi öz varlığına odaklandığında ve beden olarak hareket etmediğinde işte o zaman kendini keşfetmeye ve dönüştürmeye başlar.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Mutlu Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde içsel özünü keşfeder ve gerçek saadete ulaşır. Mutluluğun öz doğasında ebediyen var olduğunu anlar ve idrak eder. Böylece insan öz farkındalığını geliştirerek ebedi ruhi özündeki mutlak mutluluğa ulaşabilir ve onu nedensizce yaşar.

"Mutlu Olma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada gerçek mutluluğa nasıl ulaşılması gerektiği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Her gün uygulanan değişim ve tekâmül teknikleri sayesinde birey, tekamül yolunda ilerleyerek mutluluğu seçer ve sürekli mutlu olur. Mutluluk bir seçimdir ve insanın seçim yapma özgürlüğü vardır. İnsan özgürce mutluluğu seçince mutlak özgürlüğe de ulaşır. Gerçek kaynağa ulaşılınca, onu içinizde canlandırınca mutluluk her an sizinledir. Sadece ona odaklanmanız yeterlidir. Bunun için sadece içsel çatışmadan çıkıp, gözlemci tanık olmak gerekir.

Mutlu değişimler.....