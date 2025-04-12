Gazi Öğretmenin SEVGİ GÜLLERİ isimli kitabı SEVGİ TOMURCUKLARI ve SEVGİ ÇİÇEKLERİ kitaplarından den sonra üç ay içinde yayınladığı üçüncü kitabıymış...
SEVGİ GÜLLERİ kitabı mektup, fax, telefon, mail ile gelen çeşitli gazete ve dergilerde Soru - Cevap şeklinde yayımlanan, canlı yayınlarda radyo ve televizyonlarda Gazi Öğretmenin okuyuculara verdiği cevapların bir kısmını oluşturmaktaymış....
Soru sahiplerinin kitapta yazılmamasının nedeni kitap formatına uymayacağı içinmiş..
Sevgi Gülleri kiabının içinde şu sorulara cevap verilmiş….
EV İŞLERİNİ YAPMAYA MECBUR MUYUM?
İSLAM’DA SEVGİ TANIMI NASILDIR?
OSMANLILARDA BELEDİYE TEŞKİLATI NASILDI?
ÇOCUKLARIMIZI NASIL YETİŞTİRMELİYİZ?
OSMANLILARDA AKINCILIK VE AKINCILAR HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
MEVLANA KİMDİR? MEVLEVİLİK VE ŞEB-i ARUS NEDİR?
KADIN HAKLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
TUĞ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
UYUŞTURUCU İLAÇLARI KULLANMAK UYGUN MUDUR?
TASARIM MI? TESADÜF MÜ? YA DA ALLAH’IN VARLIĞINI AKIL İLE ANLAMAK MÜMKÜN MÜ?
DEDE KORKUT EFSANE MİDİR?
TÜP BEBEK NEDİR? TÜP BEBEK KONUSUNDA İSLAM’IN GÖRÜŞÜ NASILDIR?
OSMANLI PADİŞAHI FATİH SULTAN MEHMED’İN YARGILANDIĞI DOĞRU MUDUR?
AÇLIK TEHLİKESİNE KARŞI ÇARE NEDİR?
YÖRÜKLERİN TARİHTE AYRICALIĞI VAR MIDIR?
DİN, İLME ÖNEM VERMİŞ MİDİR?
SAĞLIKLA İLGİLİ PEYGAMBERİMİZİN NE GİBİ TAVSİYELERİ VARDIR?
İSA PEYGAMBER SAĞ MIDIR?
FALCILARA İNANILABİLİR Mİ?
SULTAN ABDÜLHAMİT’E DÜZENLENEN SUİKASTIN PERDE ARKASI: BOMBA OLAYI GERÇEK MİDİR?
VEHBİ KOÇ GERÇEKTEN ANAMUR’DA FABRİKA KURMUŞ MUDUR?
VAKIF KURMAK İSLAM’IN EMRİ MİDİR?
İSLAM’IN ÇALIŞMAKLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ NASILDIR?
OSMANLILAR DİĞER DEVLETLERİN HUKUKUNDAN ETKİLENMİŞ MİDİR?
TÜRKLERİN ANADOLU’YU YURT YAPMAK İSTEMELERİNİN SEBEBİ NEDİR?
İSLAM HOŞGÖRÜ DİNİ MİDİR?
İSLAMİYET BARIŞ DİNİ MİDİR, SAVAŞ DİNİ MİDİR?
CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA DİN EĞİTİMİ NASILDI?
OSMANLILARIN KURULUŞUNA MANEVİ YÖNDEN
HİZMET EDEN ERENLER VAR MIDIR?
DİNİN SOSYAL YAŞANTIDA NE GİBİ FAYDASI VARDIR?
YEHOVA ŞAHİTLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
KURAN-I KERİM’İN NE GİBİ ÖZELLİKLERİ VARDIR?
NÜFUS PLANLAMASIYLA ÇOCUK DOĞUMLARINI ÖNLEMEK UYGUN MUDUR?
İLİM ÖĞRENMEK KADINLARA YASAK MIDIR?
KEREM İLE ASLI ÖYKÜSÜ GERÇEK MİDİR ?
LALE DEVRİ SADECE EĞLENCE YILLARI MIDIR?
TARİHTE TÜRKLERİN ZAFERLERİNİN KAYNAĞI NEDİR?
CENNET VAAT EDEN HÜKÜMDAR GERÇEK MİDİR?
KADINLARIN OKUMASI DİNEN YASAK MIDIR?
HAT SANATIYLA İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
ORUÇ SADECE MÜSLÜMANLARA MI EMREDİLMİŞTİR?
KADINLAR ÖZEL HALLERİNDE ORUÇ TUTMALI MIDIR?
İSLAM’DA KAKMACILIK SANATIYLA İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
İSLAMİYET DÜNYA HAYATINI DÜZENLEYEN BİR DİN MİDİR?
BİRLİK-BERABERLİĞİMİZİ NASIL SAĞLAMALIYIZ?
İBN-İ SİNA HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
NASREDDİN HOCA GERÇEKTEN YAŞAMIŞ MIDIR YOKSA BİR EFSANE MİDİR?
SOMUNCU BABA HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
HZ. ALİ ECELİYLE Mİ ÖLMÜŞTÜR ŞEHİT Mİ EDİLMİŞTİR?
RUSLARLA YAPILAN 93 SAVAŞI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
İMAM HATİP LİSELERİNİN TOPLUMDAKİ YERİ NEDİR?
ANADOLU ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?
TARİHİ DİZİLER VE OSMANLI PADİŞAHLARI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
DİNİ BİR TERİM OLAN FIKIH İLMİ NEDİR?
MEVLİT’İN TARİHÇESİNİ ANLATIR MISINIZ?
SATANİSTLERLE (ŞEYTANA TAPANLARLA) İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
HER YIL NİKÂH TAZELEMEK İSLAMIN EMRİ MİDİR?
DAMADIN EVLENECEĞİ KIZI GÖRMESİ DİNEN SAKINCALI MIDIR?
EŞİM DİNEN BOŞ SAYILIR MI?
ALLAH İNSANLARI NİÇİN SAVAŞA TEŞVİK ETMİŞTİR?
NESEP NEREYE KADAR MUTEBERDİR?
İKİ BAYRAM ARASINDA EVLENMEK DİNEN SAKINCALI MIDIR?
KADIN HANGİ HALLERDE BOŞ OLUR?
KIZLAR ANNE BABANIN İZNİ OLMADAN EVLENEBİLİR Mİ?
KÂBE’NİN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
KIZIMI İSTEDİĞİM BİRİYLE EVLENDİREMEZ MİYİM?.
MÜSLÜMAN TÜRK KIZLARI MÜSLÜMAN OLMAYAN ERKEKLERLE EVLENEBİLİR Mİ?
MAHKEME KARARIYLA BOŞANAN KADIN BAŞKASIYLA NE ZAMAN EVLENEBİLİR?
YURT DIŞINDA YABANCI KADINLA EVLENİLEBİLİR Mİ?
YALAN YERE YEMİN ETMEK GÜNAH MIDIR?
ALLAH’IN ADI ANILARAK YEMİN ETMEK UYGUN MUDUR?
RESİM YAPMAK HELAL MIDIR?
ASKERDEN KAÇAN SANATÇILAR VATAN HAİNİ DEĞİL MİDİR?
TURİZMLE İLGİLİ GEZİLECEK YERLERİ GEZMEK GÜNAH MI?
ESTETİK AMELİYATI OLMAK UYGUR MUDUR?
TUTUMLU YAŞAMAK, İSRAFTAN KAÇINMAK İSLAMIN EMRİ MİDİR?
VAKIF NEDİR? DÎNÎ AÇIDAN NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
BAYRAK HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
OTOPSİ VE ORGAN NAKLİ DİNEN SAKINCALI MIDIR?
DÜNYANIN VE İNSANIN YARATILIŞININ SIRRI NEDİR?
VAKIF KURMAK İSLAMIN EMRİ MİDİR?
DİNİMİZ SAĞLIĞA ÖNEM VERMİŞ MİDİR?
ORGAN BAĞIŞI YAPILAN KİŞİNİN İŞLEDİĞİ SUÇUN CEZASI
BAĞIŞ YAPANA GİDER Mİ?
DEVLETİN MERA OLARAK TAHSİS ETTİĞİ YERLER ÖZEL MÜLKİYETE ALINABİLİR Mİ?
SÜNNET OLMAK İSLAMIN EMRİ MİDİR?
SAĞLIKLA İLGİLİ PEYGAMBERİMİZİN NE GİBİ TAVSİYELERİ VARDIR?
HIRİSTİYANLIK PROPAGANDASINA NASIL TEDBİR ALINMALIDIR?
İLK UZAY ROKETİNİ, İLK UÇUŞ DENEMESİNİ TÜRKLERİN YAPTIĞI DOĞRU MUDUR?
DİNİ BAYRAMLARIN YAŞATILMASI İSLAMIN EMRİ MİDİR?
NİÇİN MEZHEP AYRILIKLARI VARDIR?
DİNİ BAYRAMLARIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
CAMİDEN ÇIKARKEN HANGİ AYAKLA ÇIKILMALIDIR?
KUR’AN’I KERİM YORUMLANABİLİR Mİ?
TÜRKÇE MEAL OKUMAK HATİM YERİNE GEÇER Mİ?
ZAMANINDA ÖDENMEYEN BORÇTAN DOLAYIFAZLA PARA ALINABİLİR Mİ?
PEYGAMBERİMİZİN BABAANNESİNİN, ANNEANNESİNİN VE İMAM-I AZAM’IN ANNESİNİN İSİMLERİ NEDİR?
OSMANLI DEVLETİ’NE KARŞI OLANLAR HAKLI MIDIR?
KUR’AN-I KERİM’İ TEYPTEN YA DA CD’DEN DİNLEYEN HATİM YAPMIŞ SAYILIR MI?
ALLAH’A ŞİRK KOŞAN KİŞİNİN DURUMU NASILDIR?
ALLAH’IN İNSANLARA ŞEFAAT EDECEĞİ DOĞRU MUDUR?
TÜRKLERİN ZAFERLERİNİN KAYNAĞI NEDİR?
KURAN’DA DENİZDEN BAHSEDEN AYET VAR MIDIR?
Gazi Öğretmenin SEVGİ GÜLLERİ kitabı mektup, fax, telefon, mail ile gelen çeşitli gazete ve dergilerde Soru - Cevap şeklinde yayımlanan, canlı yayınlarda radyo ve televizyonlarda okuyuculara verdiği cevapların bir kısmını oluşturmaktaymış...
( hoşça kalınız )
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