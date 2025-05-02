Gazi Öğretmen MEDYA aracılığı ile, telefonla, mail ile sorulan soruları cevaplandırmış ve İSLAMI ANLAMAK adlı kitabında yayınlamıştır.

Gazi Öğretmene sorulan sorular harf sırasına göre şu şekildedir:

L - S O S Y A L A D A L E T

a-Sosyal adaletle ilgili görüşler nasıldır?

b-Yardımlaşma ile ilgili İslam’ın görüşü nasıldır?

c-Kahvede oynanan oyunlar kumar mıdır?

d-Erkeklerin küpe takması sakıncalı mıdır?

e-Yurt dışından mal getirmek uygun mudur?

f-Yurt dışına yerleşenler vatan haini değil midir?

g-Vatan sevgisi mi önemlidir, yoksa insan sevgisi mi önemlidir?

h-Tuvalet kağıdı kullanmak günah değil midir?

I-İslâm’ın temizlik anlayışı nasıldır?

i-Türk milliyetçiliği ile İslâm çatışmakta mıdır?

j-Sünnet düğünü yapmak İslâm adeti midir?

k-Süt kardeşliği nasıl meydana gelir?

l-Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ve BAĞ-KUR'un verdiği para helal midir?

m-Peruk takmanın Dinde yeri var mıdır?

n-Milliyetçilikle Müslümanlık birbirine ters düşer mi?

o-Müslüman olmayan kimsenin hakkını ödemek şart mıdır?

ö-Mevlit okutmanın İslam'i yönden durumu nedir?

p-Müslümanlık ilerlemeyi emreden bir Din midir?

r-Müslümanlık ’ta akrabalar birbirine nasıl yardım edecektir?

s-Kooperatif ortaklarının Kur'a çekmekle edindikleri ev Dinen sakıncalı mıdır?

ş-İyilik yapmanın Dinî yönden sınırı var mıdır?

t-İslam’ın çalışmakla ilgili görüşleri nelerdir?

u-İnsanlar hangi davranışlarından sorumludur?

ü-İslâmiyet son devrin konularına cevap verecek güçte midir?

v-İslâm’ın sevgi tanımı nasıldır?

y-İnsan hakları konusunda İslâm’ın görüşü nedir?

z-İslâm hoşgörü Dini midir?

aa-İslâm’a göre seferilik nedir?

bb-İslâm’da sosyal adalet anlayışı nasıldır?

cc-Günah nedir?

dd-Hristiyanlık propagandasına karşı nasıl tedbir alınmalıdır?

ee-Gençlerimizi nasıl yetiştirmeliyiz? Ölçü ne olmalıdır?

ff-Devletin mera olarak tahsis ettiği yerler özel mülkiyete alınabilir mi?

gg-Dünya’nın ve insanın yaratılışının sırrı nedir?

hh-Din bir lüks müdür?

Iı-Dinin sosyal yaşantıda ne faydası vardır?

ii-Dinimiz çalışmaya önem vermiş midir?

jj-Birlik ve beraberliğimizi nasıl sağlamalıyız?

kk-Bayrak hakkında bilgi verir misiniz?

ll-Açlık tehlikesine karşı nasıl tedbir alınmalıdır?

M - E Ğ İ T İ M

a-İmam-Hatip Liselerinin toplumdaki yeri nedir?

b-İmam-Hatip Liseleri kapatılmalımıdır?

c-Cumhuriyet’ten önce ve sonra Din eğitimi nasıldır?

N - Ç A L G I - R A D Y O - T E L E - V İ Z Y O N

a-Radyo dinlemek günah mıdır?

b-Televizyon seyretmek günah mıdır?

c-Mevlânâ’nın çalgı ile meşgul olmasına ve akla uymayan sözler sarfedmesine ne dersiniz?

O - M U A M E L Â T

a-Yolda bulunan parayı almak günah mıdır?

b-Nezir ve adak nedir?

c-Sokakta bulunan para ne yapılmalıdır?

d-Nafaka ne demektir? Nafaka kimlere verilir?

e-Nesep nereye kadar mûteberdir?

f-Marmara depreminin EBCED hesabıyla meydana geleceği önceden bilinmekte miydi?

g-Müceddid kime denir?

h-Müslümanlıkta yargı nasıl yapılmaktaydı?

I-Küpe takmak için kulak deldirmek uygun mudur?

i-İtikaf ne demektir?

j-İslâm’ın mîras hukuku ile ilgili görüşü nasıldır?

k-Hamamda emanet kasasında bulunan cüzdan kimindir?

l-Hoşgörülü olmak konusunda İslâmiyet’in görüşü nedir?

m-Evlat edinilen çocuğun miras hakkı var mıdır?

n-Din’de musâfaha var mıdır?

o-Devir çevirmek nedir? Nasıl yapılır? Meşru mudur?

ö-Diş dolgusunun boy abdestine zararı var mıdır?

p-Akşamleyin tırnak kesmek günah mıdır?

Ö - O R M A N

a-Ağaç hakkında ayet-hadis var mıdır?

P - T I P

a-Uyuşturucu ilaçlar kullanmak günah değil midir?

b-Tüp bebek dinimize göre uygun mudur?

c-Spiral takmak hakkında İslâm’ın hükmü nedir?

d-Tüp bebekle çocuk sahibi olmak uygun mudur?

e-Sağlıkla ilgili Peygamberimizin ne gibi tavsiyeleri vardır?

f-Sünnet olmak İslâm’ın emri midir?

g-Organ bağışı yapılan kişinin işlediği suçun cezası bağış yapana gider mi?

h-Otopsi Dinen sakıncalı mıdır?

I-Organ nakli Dinen mahzurlumudur?

i-İslâm’ın Tıp alanında ne gibi katkıları vardır?

j-İslâm’da imaj estetiği caiz midir?

k-Hastane ’de çalışanların, hastaların mahrem yerlerini görmeleri günah değil midir?

l-Estetik ameliyat olmak uygun mudur?

m-Çocuğun erken olmasını sağlamak mümkün müdür?

R - G Ü Z E L S A N A T L A R

a-İslâmiyet güzel sanatlara manimidir?

b-Tezhip yani süsleme sanatının Türklere ait olduğu doğru mudur?

c-Tiyatro nedir? Türklerde İslâm’dan önce ve sonra Tiyatro anlayışı nasıldır?

d-Mahya İslâm adeti midir?

e-İslâm sanatında ‘kakmacılık’ ile ilgili bilgi verir misiniz?

f-İslâm ‘hat’ sanatı ile ilgili bilgi verir misiniz?

g-İslâmiyet’ten önce ve sonra Türklerde sanat nasıldır?

( devam edecek )