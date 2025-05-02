Gazi Öğretmen MEDYA aracılığı ile, telefonla, mail ile sorulan soruları cevaplandırmış ve İSLAMI ANLAMAK adlı kitabında yayınlamıştır.
Gazi Öğretmene sorulan sorular harf sırasına göre şu şekildedir:
L - S O S Y A L A D A L E T
a-Sosyal adaletle ilgili görüşler nasıldır?
b-Yardımlaşma ile ilgili İslam’ın görüşü nasıldır?
c-Kahvede oynanan oyunlar kumar mıdır?
d-Erkeklerin küpe takması sakıncalı mıdır?
e-Yurt dışından mal getirmek uygun mudur?
f-Yurt dışına yerleşenler vatan haini değil midir?
g-Vatan sevgisi mi önemlidir, yoksa insan sevgisi mi önemlidir?
h-Tuvalet kağıdı kullanmak günah değil midir?
I-İslâm’ın temizlik anlayışı nasıldır?
i-Türk milliyetçiliği ile İslâm çatışmakta mıdır?
j-Sünnet düğünü yapmak İslâm adeti midir?
k-Süt kardeşliği nasıl meydana gelir?
l-Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ve BAĞ-KUR'un verdiği para helal midir?
m-Peruk takmanın Dinde yeri var mıdır?
n-Milliyetçilikle Müslümanlık birbirine ters düşer mi?
o-Müslüman olmayan kimsenin hakkını ödemek şart mıdır?
ö-Mevlit okutmanın İslam'i yönden durumu nedir?
p-Müslümanlık ilerlemeyi emreden bir Din midir?
r-Müslümanlık ’ta akrabalar birbirine nasıl yardım edecektir?
s-Kooperatif ortaklarının Kur'a çekmekle edindikleri ev Dinen sakıncalı mıdır?
ş-İyilik yapmanın Dinî yönden sınırı var mıdır?
t-İslam’ın çalışmakla ilgili görüşleri nelerdir?
u-İnsanlar hangi davranışlarından sorumludur?
ü-İslâmiyet son devrin konularına cevap verecek güçte midir?
v-İslâm’ın sevgi tanımı nasıldır?
y-İnsan hakları konusunda İslâm’ın görüşü nedir?
z-İslâm hoşgörü Dini midir?
aa-İslâm’a göre seferilik nedir?
bb-İslâm’da sosyal adalet anlayışı nasıldır?
cc-Günah nedir?
dd-Hristiyanlık propagandasına karşı nasıl tedbir alınmalıdır?
ee-Gençlerimizi nasıl yetiştirmeliyiz? Ölçü ne olmalıdır?
ff-Devletin mera olarak tahsis ettiği yerler özel mülkiyete alınabilir mi?
gg-Dünya’nın ve insanın yaratılışının sırrı nedir?
hh-Din bir lüks müdür?
Iı-Dinin sosyal yaşantıda ne faydası vardır?
ii-Dinimiz çalışmaya önem vermiş midir?
jj-Birlik ve beraberliğimizi nasıl sağlamalıyız?
kk-Bayrak hakkında bilgi verir misiniz?
ll-Açlık tehlikesine karşı nasıl tedbir alınmalıdır?
M - E Ğ İ T İ M
a-İmam-Hatip Liselerinin toplumdaki yeri nedir?
b-İmam-Hatip Liseleri kapatılmalımıdır?
c-Cumhuriyet’ten önce ve sonra Din eğitimi nasıldır?
N - Ç A L G I - R A D Y O - T E L E - V İ Z Y O N
a-Radyo dinlemek günah mıdır?
b-Televizyon seyretmek günah mıdır?
c-Mevlânâ’nın çalgı ile meşgul olmasına ve akla uymayan sözler sarfedmesine ne dersiniz?
O - M U A M E L Â T
a-Yolda bulunan parayı almak günah mıdır?
b-Nezir ve adak nedir?
c-Sokakta bulunan para ne yapılmalıdır?
d-Nafaka ne demektir? Nafaka kimlere verilir?
e-Nesep nereye kadar mûteberdir?
f-Marmara depreminin EBCED hesabıyla meydana geleceği önceden bilinmekte miydi?
g-Müceddid kime denir?
h-Müslümanlıkta yargı nasıl yapılmaktaydı?
I-Küpe takmak için kulak deldirmek uygun mudur?
i-İtikaf ne demektir?
j-İslâm’ın mîras hukuku ile ilgili görüşü nasıldır?
k-Hamamda emanet kasasında bulunan cüzdan kimindir?
l-Hoşgörülü olmak konusunda İslâmiyet’in görüşü nedir?
m-Evlat edinilen çocuğun miras hakkı var mıdır?
n-Din’de musâfaha var mıdır?
o-Devir çevirmek nedir? Nasıl yapılır? Meşru mudur?
ö-Diş dolgusunun boy abdestine zararı var mıdır?
p-Akşamleyin tırnak kesmek günah mıdır?
Ö - O R M A N
a-Ağaç hakkında ayet-hadis var mıdır?
P - T I P
a-Uyuşturucu ilaçlar kullanmak günah değil midir?
b-Tüp bebek dinimize göre uygun mudur?
c-Spiral takmak hakkında İslâm’ın hükmü nedir?
d-Tüp bebekle çocuk sahibi olmak uygun mudur?
e-Sağlıkla ilgili Peygamberimizin ne gibi tavsiyeleri vardır?
f-Sünnet olmak İslâm’ın emri midir?
g-Organ bağışı yapılan kişinin işlediği suçun cezası bağış yapana gider mi?
h-Otopsi Dinen sakıncalı mıdır?
I-Organ nakli Dinen mahzurlumudur?
i-İslâm’ın Tıp alanında ne gibi katkıları vardır?
j-İslâm’da imaj estetiği caiz midir?
k-Hastane ’de çalışanların, hastaların mahrem yerlerini görmeleri günah değil midir?
l-Estetik ameliyat olmak uygun mudur?
m-Çocuğun erken olmasını sağlamak mümkün müdür?
R - G Ü Z E L S A N A T L A R
a-İslâmiyet güzel sanatlara manimidir?
b-Tezhip yani süsleme sanatının Türklere ait olduğu doğru mudur?
c-Tiyatro nedir? Türklerde İslâm’dan önce ve sonra Tiyatro anlayışı nasıldır?
d-Mahya İslâm adeti midir?
e-İslâm sanatında ‘kakmacılık’ ile ilgili bilgi verir misiniz?
f-İslâm ‘hat’ sanatı ile ilgili bilgi verir misiniz?
g-İslâmiyet’ten önce ve sonra Türklerde sanat nasıldır?
( devam edecek )