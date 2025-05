Merhabalar sevgili dostlar,

Dünya da ve Türkiye de hikayesi olan yemekler serimizin konuğu -PERDE PİLAVI..

Asıl Vatanı Orta Asya olsa da hepimiz Perde Pilavı'nı Siirt Mutfağının,fes şeklinde özel tenceresi ile pişirilen Siirt'in en meşhur yemeği olarak biliriz.



Daha tadına bakılmadan görüntüsü ile yüzleri gülümseten ve sofralar da daha fazla ilgi gören ''Perde Pilavı'',yalnızca Siirt ilimizde değil,Türkiye'nin çoğu bölgesinde de bilinmekte ve sevilmektedir.

Siirt'te geleneksel bir yemek olmakla birlikte ,misafirperverliğin ve aile bağlarının sembolü haline gelmiştir.

Siirt'te misafirlere Perde Pilavı ikram etmek,onlara verilen değeri ve gösterilen özeni ifade eder.

Bu yemeğin her bir lokmasında tarih,kültür ve duygusal anlamlar saklıdır.

Bu eşsiz lezzetli yemeğin ardında yatan ilginç de bir hikayesi vardır.

Bir anlamda kaynananın yeni geline nasihati de diyebiliriz.

Bu yemeğin her bir malzemesi özel bir anlam ifade eder.Kayınvalidenin düğün günü gelinine Perde Pilavı sunması,''Bu ev artık seninde evin,bu evin sırlarını,sorunlarını,kendi sırrın,kendi sorununmuş gibi saklamalı ve kendi anne babana dahi olsa belli etmemelisin''mesajını verir.

Pilavın üzerini kaplayan hamuru gelinin manevi bağlılığını ve evin sırlarını saklamasını temsil eder.

Pirinç taneleri bolluk ve bereketin,bademler erkek torun hasretinin,dolmalık fıstıklar kız torun hasretinin,kuş üzümleri sağlığın,baharatlar ise hayatın acı ve tatlı günlerinin simgesidir.

Siirt'li gelinlere Karabiberin neyi temsil ettiği sorulduğunda esprili verilir cevabı;Kaynana !

Perde Pilavının içine şimdilerde kuşbaşı et yada tavuk eti tercih edilse de,bir zamanlar evin reisini temsil ettiği için horoz eti veya keklik eti kullanılırmış

Tuzla ıslatılmış pirinci,haşlanmış tavuk yada yumuşacık pişirilmiş kuşbaşı eti ,soyulmuş bademi,kuş üzümü,çam fıstığı ve baharatları ile hazırlanan pilav,geleneksel fes şeklinde bakır tencereler de ,bol tereyağ kaplamasının üzerine nakış gibi işlenen bedemlerin üzerini kaplayan hamurun kaplanması ile fırında pişirilir.

Yeni gelin ,yeni evine girdiğinde başından aşağıya pirinç taneleri dökülür,bu gelenek ,eve ve evliliğe bereket getirmesi,Perde Pilavı da evin birliğini ve bereketini simgeler.gelin,kaynanasının elinden bu özel anlam içeren yemeği alırken,evin sırlarını saklaması gerektiğini anlar.

Bu lezzetli yemeğin her bir lokmasında ,Siirt Mutfağının tarihi,kültürü ve duygusal anlamlar saklıdır.

Bu yemeği pişirenler,sevenler yada hiç pişirmemiş olanlar,hikayesini okuduğunuz bu lezzeti bu hafta misafirleriniz için pişirelim mi?

Siirt'li yeni gelinlere selam olsun...

Sevgiyle...

-----------------------------------------------------------------------------------------------



PERDE PİLAVI

MALZEMELER:

-2,5 su bar Baldo Pirinç

-2 ad tüm Tavuk But ve 1 ad Tavuk göğüs

-55 su bar Su

-1 çorba kasesi İç Badem

-1 yem kaş.Dolmalık Fıstık

-1 yem kaş kuş üzümü

-4 yem kaş.Zeytinyağ + 1.5 yem kaş Tereyağ

- 3,5 su bar Tavuk suyu

-Tuz - Karabiber -Tarçın-Yenibahar-şeker

HAMURU İÇİN:

-3 yem kaş Yoğurt

-2 ad Yumurta

-1/2 çay bar zeytinyağ yada ayçiçek yağı

-2,5 - 3 su bar.Un

PİLAVIN HAZIRLANMASI:

-Tavukları su ilavesi ile haşlamaya bırakın.

-Haşlanan tavuk etlerini didikleyin ve kenara alın.

-Pirinci az tuz ile yarım saat suda bekletin.

-Bademlerin birazını tencerenin içini süslemek için ayırın ve geri kalanı pilav tencerenize alın.

-Fıstıkları ve zeytinyağını ekleyerek orta ateşte kavurmaya başlayın.

-Tuzlu suda bekleyen pirinçleri yıkayın suyunu süzün ve kavrulan badem ve fıstıklara ekleyerek kavurmaya devam edin.

-Biraz kavurduktan sonra tavuk etlerini,tuzunu ,kuş üzümünü ,şekeri ve baharatlarını ilave edin,karıştırın.

-Tavuk suyunu ekleyerek kısık ateşte biraz diri kalacak şekilde pişirin ve demlendirin.

-Pilavınız demlenirken ,tereyağını eritin ve pilava ekleyerek karıştırın.

HAMURUN HAZIRLANMASI:

-Bir kaseye un hariç malzemeleri alın ve karıştırın.

-Unu azar azar ekleyerek yoğurun.

-Ele yapışmayan bir hamur elde edin.Ve hamurunuzu tavuklarınızı pişmeye bırakırken yoğurun ve dinlendirin.

-Şimdi gelelim tenceresine yerleştirmeye;eğer bakır perde pilavı tencereniz yoksa bir kek kalıbı yada yuvarlak derin bir cam kase işinizi görecektir.Cam kase pilavın alt kısmının kızarmasını tam göstereceği için tercih edebilirsiniz.

-Kaseyi tereyağ ile bolca yağlayın.

-Dilediğiniz şekilde bademleri tereyağına yapıştırarak yerleştirin.Ve kaseyi buzdolabına kaldırın.

-Hazırladığınız hamurunuzu kasenin dışına taşacak şekilde açarak hazırlayın.

-Bademleri bozmadan hamuru düzgünce kaseye bastırarak yerleştirin.

-Hamurun bir kısmı dışa taşsın ki pilavın üzerini kapatalım.

-Şimdi pilavı hamurun üzerine alın .

-Dışa sarkan hamur ile üzerini kapatın.

-180 derece de ısıtılmış fırında nar gibi kızarana kadar pişirin.

-Fırından çıkan Perde Pilavını biraz dinlendirdikten sonra büyükçe bir tepsiye ters çevirin.

-Sofranızın ortasında muhteşem görüntüsü ile ''Perde Pilavı''servise hazır..

Afiyet olsun.

Sevgiyle..