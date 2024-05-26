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69. dakikada ceza sahası yayı içindeki Dragus'un sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat bir kez daha gole izin vermedi.

33. dakikada konuk takım öne geçti. Max Gradel'in soldan ortaladığı meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ogün'e geldi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

MKE Ankaragücü, lige veda etti

MKE Ankaragücü, lige veda etti

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