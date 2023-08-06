ŞANLIURFA- Festival Park’ta düzenlenen etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gaziantep Festival Park’ta düzenlenen Hemşeri Dernekleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalılar kadar Gazianteplilerde festivale yoğun ilgi gösterirken Şanlıurfa’nın en önemli simgelerinden sıra gecesi ekibi söyledikleri türkülerle katılımcıları coşturdu. Müziğin ritmine dayanamayan vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin halay ekibine eşlik etti.

Gecede Şanlıurfalı TRT Sanatçısı Münevver Özdemir de sahne alarak birbirinden güzel Urfa Türküleri icra etti. Özdemir Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül için de “Beyazgül Kırmızıgül” türküsünü seslendirdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu’nun seslendirdiği türkülerle zaman zaman duygu dolu anlar yaşarken hareketli türküler de ise vatandaşlar soluğu halayda aldı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “HEMŞEHRİLERİMİZLE BİR ARADA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Hemşehri Derneklerinin Şanlıurfa’nın kültürünü Gaziantep’te yaşatmaya devam ettiklerinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Burada olmak bir ve beraber olduğumuzun bir göstergesidir. Ev sahipliğinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, Milletvekilimize, İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada hemşehrilerimiz var. Onlar gönül insanları, sevgi insanlarıdır. Şanlıurfa’ya geldiklerinde bu gecede birlikte olur muyuz dediler. Bizim gönüllerimiz de onlarla beraber bu gecede de hemşehrilerimizle bir araya gelerek o mutluluğu yaşadık. Hemşehri derneklerimiz burada örfümüzü, adetlerimizi, kültürümüzü burada yaşatıyorlar. Buradan hemşehri derneklerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte daha güzel işlere imza atacağız.” Diye konuştu.

HABER: METE YILMAZ