İstanbul

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, nüfusun yoğun olduğu ilçede yerinde dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçedeki yapı stokunda 263 bin 602 bağımsız birim bulunduğunu, bunun yaklaşık üçte ikisinin 1999 yılı öncesi yapılan binalar olduğunu aktaran Usta, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü inşa ettiklerini anlattı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında şehrin üçte birinin riskli alan ilan edildiğine dikkati çeken Usta, "İlk kentsel dönüşüm başlangıcı Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde hemen bitmiş olan konutların olduğu bölgeden verilmişti. O günden bugüne 15 bin konut planladık. Planladığımız 5 bin 502 konutu hak sahiplerine teslim ettik ve 4 bin 661 konut şu anda devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 796 konutumuz da başlama aşamasında. 2024 yılı sonuna kadar toplamda 15 bin konutu tamamlamış, hak sahiplerine teslim etmiş olacağız." diye konuştu.

Usta, ilçede 15 bin 253 riskli yapının dönüştürüldüğünü, toplamda da 30 bin konutun dönüştürülmüş olarak şehre kazandırılacağını dile getirdi.

Kentsel dönüşümde sadece bina değil altyapının, okul, park, cami, yol, yaşam alanlarının da yapıldığını vurgulayan Usta, bugüne kadar yapılan projelerin sadece yatırım maliyeti açısından 6 milyar liraya tekabül ettiğinin altını çizdi.

Usta, "Bu projeler tamamlandığı zaman, yani 15 bine yakın konutu bitirdiğimizde 15-20 milyar lira arasında bir yatırım bedeline tekabül etmiş olacak. Bu yatırım maliyeti tabii ki kıymete dönüştüğü zaman bu şehirde kalacak. Burada oturan ve yaşayan hak sahiplerine taksim edilmiş olacak. Şehir kazanmış olacak. Böylece vatandaş kazanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve ardından yaşanan sürece değinen Usta, şunları kaydetti:

"Şu çağrıyı yapmak zorundayız. 2014 yılından beri cansiperane, gecemizi gündüzümüze katarak adeta bir seferberlik ilan etmiş şekliyle arsamızı, paramızı, bütün imkanımızı bu dönüşümün içine katarak ama ondan çok da önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın da her türlü desteğini arkamıza alıp bu konutları dönüştürmeye gayret ediyoruz. Çağrımız şu; biz devlet olarak, devletin temsilcisi olarak, yerel yönetimler olarak kentsel dönüşümün artık bir ihtiyaç, bir zaruret olduğunu, artık tek çıkış yolu olduğunu söylüyoruz. Eğer geleceğimizi düşünüyorsak, sağlam ve güvenli bir ortamda yaşamak, geleceğe umutla ve güvenle bakmak istiyorsak tek çözüm kentsel dönüşümdür."

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, kentsel dönüşümle ilgili hükümetin ciddi çabalar sarf ettiğini, teşvik kredilerinin verildiğini, vatandaşın binasına kentsel dönüşüm yapması için her türlü kolaylığın sağlandığını söyledi.

İlçede 3-5 yıl öncesine kadar evini yaptırmak istemeyenlerle uğraşmak zorunda kaldıklarını anlatan Usta, "Bizi 'rantsal dönüşüm yapıyorsunuz. Evimizi yıkıyorsunuz. Bizi mağdur ediyorsunuz' diye inanılmaz yoran bir kesim vardı. Tabii ki bunların arkasında da Türkiye'de her zaman olduğu gibi bir şey yapanlara yaptırmamak için para, zaman, enerji harcayan bir kesim vardı. Bizi de onlar burada oldukça meşgul etti, oldukça zamanımızı aldı, bizi engelledi." dedi.

Yapılan eylemler ve propagandalar ile vatandaşın kafasını karıştırıldığına, projeler için zorlaştırmalar yapılmaya çalışıldığına dikkati çeken Usta, bazı vatandaşlar, bölgedeki siyasiler ve STK'lerin öncülüğünde mahkemeler işe katılarak, maddi kayba uğratıldıklarını ancak bunlarla mücadeleden hiçbir zaman pes etmediklerini belirtti.

Usta, "O gün bize karşı gelenler, bizi mahkemeye verenler, bize zorluk çıkaranlar deprem sonrasında 'Başkan biz pişman olduk, biz yanlış yaptık. Kendi kendimize yaptık. Artık biz de kentsel dönüşüm istiyoruz' diye bize dönüş yapmaya başladı." şeklinde konuştu.

"Bağlarbaşı Mahallemizde yaklaşık 3 bin 500 konut inşa ediyoruz"

İki hafta önce Gaziosmanpaşa'da yeni bir temel atma töreni yapıldığını aktaran Usta, şunları ifade etti:

"Hemen yanı başımızda 796 konut inşa ettik, insanlar oturuyor. Arka tarafımızda 844 konut var, insanlar oturmaya başladı. Onun arkasında inşallah yakın zamanda bitecek olan 928 konutluk projemiz var. Burası başlayan konut alanımız. İki hafta önce temelini attık. 863 konut, 28 dükkan, yani 891bağımsız birim. Topladığınız zaman sadece şu coğrafyada Sarıgöl Bağlarbaşı Mahallemizde yaklaşık 3 bin 500 konut inşa ediyoruz. Aynı zamanda 3 bin 500 değil, 5 bin otopark inşa ediyoruz.

Söylemek istediğim şu; eğer şuradaki hak sahiplerimiz bizi oyalamasaydı, bizi engellemeseydi, bize zorluk çıkarmasaydı, mahkemelere gitmeseydi, buradaki siyasiler, bu çok önemli, bizi çok meşgul etti. Buradaki siyasiler, bunlara çanak tutmasaydı, 'rantsal dönüşüm' diyerek insanların kafasını karıştırmasalardı, geçen yıl teslim ettiğimiz konutlarla, bu yıl teslim ettiğimiz konutlar gibi bunlar da şu anda bitmiş olacak ve vatandaşlar konutlarda oturacaklardı. Ne yazık ki 2-3 yıl bizi oyaladılar. Üç yıl sonra başlayabildik."

AA