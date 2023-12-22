Haber: Mert Osman Erman

Bir BM gıda güvenliği ajansı tarafından bulunan bilgilere göre, evlerin yaklaşık yüzde 25'i - yani yaklaşık 500,000 kişi - "felaket durumu" ile karşı karşıya.

Rapor, bölgenin yaklaşık 2.2 milyonluk nüfusunun tamamının ciddi gıda kıtlığı çektiğini belirtiyor.

"Bizim için herkes, Gazze'de açlıktan güvende değil," diyor BM Dünya Gıda Programı'ndan Cindy McCain.

"Şu anda insani yardım erzakın Gazze'ye girişi ve boyunca akmasını sağlamak ve sivil halkın hayat kurtaran yardımı güvenli bir şekilde alabilmesi için gereklidir."

Rapor, çatışma veya doğal afetlerden etkilenen yerlerde gıda güvenliğini değerlendiren bir BM organı olan Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) tarafından Perşembe günü yayımlandı.

Gazze Şeridi'ne giriş izni verilen "malların, gıda dahil, miktarları genellikle yetersiz" olduğunu belirtiyor. Haftalardır yardım kamyonları Mısır'dan Gazze'ye malzeme getiriyor, ancak WFP son zamanlarda ihtiyaç duyulan gıdanın sadece %10'unun şu anda bölgeye girdiğini tahmin etti. Çarşamba günü, yardım taşıyan bir konvoy, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez İsrail aracılığıyla Gazze'ye geçti.

Bu arada, BM Güvenlik Konseyi, Gazze'ye daha fazla yardım çağrısında bulunmak için bir oylama konusunda anlaşmaya çalışıyor. Oylama, metnin ifadesi üzerindeki birkaç gün süren gecikme nedeniyle ertelendi.

ABD, önceki bir ateşkes çağrısına "geniş çaplı endişelerini" dile getirdikten sonra, son taslağı desteklediğini ifade etti - bu, ABD'nin Hamas lehine olacağını söylediği ateşkes karşıtı bir şeydi.

Yeni taslak, yardımı hızlandırmak için bir mekanizma oluşturmayı ama İsrail gibi ilgili tarafları içereceğini açıkça belirtiyor.

Ayrıca, tüm mevcut yolların teslimatlar için kullanılmasını istiyor, ancak savaşa derhal son verilmesini talep etmiyor.

BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, bunun Arap grup tarafından tamamen desteklenen "çok güçlü bir karar" olduğunu açıkladı.

Bu arada, Gazze ve çevresindeki çatışma devam ediyor. Hamas yetkilileri Perşembe günü İsrail'i Rafah geçidine saldırmakla suçladı - 4 kişiyi öldürdü, bunlar arasında geçtiğimiz ay yeniden açılan Kerem Shalom geçidinin yöneticisi de bulunuyordu. İsrail ordusu, bildirilen olay hakkında yorum yapmadı.

Mısırlılar, geçen ay rehinelerin serbest bırakıldığı savaşa ara verilen benzeri yeni bir ateşke sağlamak için görüşmeler yapıyordu.

Ancak Perşembe günü, Hamas'ın bir kısmi ateşkese karşılık bazı rehinelerin serbest bırakılmasına onay vermeyeceğini söylemesiyle bir çıkmaza girdiler.

Hamas, İsrail'in savaşı sona erdirme konusunda anlaşana kadar daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını reddettiğini söyledi. İsrail, Hamas'la kalıcı bir ateşkesi reddederek, grubu yok etmeyi amaçladığını söyledi.

7 Ekim'de Hamas'ın ağır güvenlik önlemleriyle korunan sınırdan geçmesiyle 240'tan fazla İsrailli rehine ele geçirildi, 1,200 kişi öldü. Geçen ayki ateşkede toplam 110 rehine serbest bırakıldı.

Bu haftanın başlarında, Hamas, 10 haftalık savaşta Gazze'de ölen insan sayısının 20,000'i aştığını söyledi.