Sosyal medyada sergilediği performanslarla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan genç müzisyen Kürşat, yalnızca dinleyicilerin değil, müzik sektörünün de dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle TikTok’ta yaptığı canlı yayınlar ve akustik performanslarla adını duyuran Kürşat'a, birçok yapımcı ve prodüksiyon şirketinden iş birliği teklifleri gelmeye başladı.



Yakında kendi bestelerini dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturmayı planlayan genç sanatçı, gelen teklifleri titizlikle değerlendirdiğini ve en doğru adımı atmak için süreci dikkatle yönettiğini ifade ediyor.



Dijital dünyada yakaladığı başarıyı sahnelere taşımaya hazırlanan Kürşat, yerel etkinliklerin yanı sıra daha büyük organizasyonlarda da yer almayı hedefliyor. Müzik sektöründeki bu hızlı yükselişi, onun yalnızca bir sosyal medya fenomeni değil, aynı zamanda gerçek bir müzikal yetenek olduğunu gözler önüne seriyor.



