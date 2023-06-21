İSTANBUL- Türkiye’nin öncü portföy yönetim şirketi İş Portföy ve ülkemizin köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV) bir ilki hayata geçirerek sermaye piyasaları aracılığıyla eğitime daimî destek verecek yeni bir modeli yatırımcılarla buluşturdu. Bu iş birliğinden doğan ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile 8 Haziran 2023 tarihinde satışına başlanan İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’dan elde edilen fon yönetim ücretinin yarısı 56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla gençlerin geleceğine katkı sunan TEV’e aktarılarak yıllar içerisinde yüzlerce öğrenciye burs imkânı sağlanacak.

Serbest fon niteliğinde olmasından dolayı sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilen İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’a yatırımcılar Türkiye İş Bankası ve tüm bankalardan herhangi bir alt limit olmaksızın yatırım yapabilmektedir. 1 yıl içinde 500 milyon TL büyüklüğe ulaşması hedeflenen Fon’un ilk yatırımcıları ise Türkiye İş Bankası, İş Portföy ve TEV oldu.

Yatırımcısına, dengeli ve istikrarlı bir getiri yaratmayı öngören Fon, yüzlerce öğrenciye burs sağlama hedefiyle yola çıkıyor. Bu modelin alışılagelmiş bağış yöntemine kıyasla getirdiği en önemli yenilik ise eğitime destek olmak isteyenlerin doğrudan kendi mali kaynaklarından aktarımda bulunmak yerine, yatırımlarını İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’da değerlendirerek, eğitime düzenli ve sürdürülebilir bir destek verebilmeleri olacak. Yatırımcılar birikimlerini bu Fon’da değerlendirirken eğitime destek sağlayarak gençlerin geleceğiyle birlikte ülkemizin geleceğini de değiştirme vizyonuna sahip çıkmış olacak.

HABER: EMİR YÜCEL