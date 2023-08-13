İstanbul

Yarışın başlamasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, çok güzel bir etkinlikte olduklarını belirterek, "Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesi için bakanlık olarak federasyonumuzla ve sponsorlarımızla beraber çalışıyoruz. Bisiklet, bir yaşam tarzı. Avrupa'da ve pek çok ülkede bunu görebiliyoruz. Fransa'da ve İtalya'da bisiklet turları oluyor. Biz de Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde bisiklet turları organize ediyoruz ama bunları iller bazına taşımamız lazım. Bisikletseverlerle konuştuk. Çok güzel bir atmosfer var. Başta Turkcell olmak üzere sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bisiklet sporunun ülkemizde yayılmasını arzu ediyoruz. İnsanlara, işe giderken kısa mesafede bisiklet kullanmalarını tavsiye diyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin spor yapması gerektiğini vurgulayan Bak, "Yaklaşık 1300'e yakın katılımcı var. Kısa ve uzun parkurlarımız mevcut. Kısa parkurda daha fazla katılım var. Sporculara başarılar diliyoruz. Herkesin spor yapmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Türkiye'de pek çok yerde spor tesisi yapıldı. Bisiklete de önem veriyoruz ve gelişmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yarışa büyük ilgi

Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı'na 38 ülkeden amatör bisikletçiler katılıyor.

Hidiv Kasrı, Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı gibi İstanbul'un tarihi yerlerinden geçecek bisikletçiler, yarışı Beykoz Korusu'nda tamamlayacak.

AA