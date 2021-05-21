14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonu

Yüklü miktarda döviz, silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı çökertildi. Covid- 19 olan bazı örgüt üyelerinin, bilinçli olarak halkın arasına karışıp, virüsü yayma eğiliminde oldukları belirtildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, MİT Çanakkale Ünitesi ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birlikteliğinde, KOM Daire Başkanlığı’nın desteği ile yaklaşık 1 yıl süren çalışmaların ardından FETÖ/PDY güncel yapılanmasına yönelik bu sabah 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çanakkale merkezli İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri’de 91 adrese yapılan baskınlarda, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen 84 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda döviz, silah, çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı çökertildi.

KRİPTOLU CİHAZLARLA HABERLEŞİYORLAR

Şüpheliler arasında örgütün il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları ve örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alanlarında da bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine maddi manevi yardım ettiği, internet ve oyunlar üzerinden kriptolu cihazlarla haberleştikleri, özellikle Covid olan örgüt üyelerinin filyasyon sürecini hiçe sayarak, halkın arasına çıkıp, virüsü bilinçli yayma eğiliminde olduğu tespit edildi. Çoğu örgüt üyesinin ise, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma planları yaptığı belirlendi.

İL İMAMI TOPLANAN PARALARLA LÜKS HAYAT YAŞIYOR

Sözde il imamının, örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını, para karşılığı fuhuş yapan kadınlarla harcadığı, lüks ve şaşaalı yaşam sürdüğü saptandı. Yine örgüt/hücre evi sorumlularından birinin eşcinsel olduğu, eve gelen erkek üniversite öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi.

Ankara'da 127 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin emniyet, jandarma ve adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında toplam 127 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 46'sı gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1'inci sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmış 17 kişinin sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' iletişim kurdukları tespit edildi. Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.



Yine, tamamı daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş, görevden uzaklaştırılmış 2'si yüzbaşı, 5'i üsteğmen, 43'ü astsubay olmak üzere 50 şüphelinin de örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.



Ankara merkezli 24 ilde 67 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.



Öte yandan, örgütün adalet teşkilatında operasyonel GSM hattı kullanarak, örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 mahrem imam hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.