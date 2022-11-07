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15 yaş altındakiler skuter yasağını ön ödemeli banka kartlarıyla aşıyor

SKUTER kazalarını önlemek amacıyla, kullanıcılar için getirilen 15 yaş sınırının, ön ödemeli kartlarla aşıldığı ortaya çıktı. Marketlerde de satılan bankalara ait ön ödemeli kartlarla uygulamaya kayıt yaptıran 15 yaşın altındakiler, skuter kullanabiliyor. 15 yaşında bir çocuk, "Marketten alıp evde kayıt oldum. 70 TL yükleyip 3 saat boyunca sürebiliyorsunuz. Çevremde 15 yaş altındaki bir çok çocuk bu yöntemle skuter kullanıyor" dedi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, "Kartı eline alan kullanmamalı. Bu sistemin parmak iziyle çalışması gerekiyor. O parmak izinin sahibinin de şartları sağlaması lazım" diye konuştu. 

07 Kasım 2022 Pazartesi 10:59
15 yaş altındakiler skuter yasağını ön ödemeli banka kartlarıyla aşıyor

Skuterlar son aylarda sık sık kazalarla gündem oluyor. Kazaların önüne geçmek için yönetmelikler hazırlanıp, yeni düzenlemeler yapılsa da, özellikle 15 yaş altı skuter kullanıcıları, kuralları ihlal etmek için farklı yollar buluyor. Skuterlara getirilen 15 yaş sınırının, marketlerde de satılan ön ödemeli banka kartlarıyla aşıldığı ortaya çıktı. 

"BANKADAN DEĞİL MARKETTEN ALDIM" 

15 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuk, "Bankadan değil, marketten ön ödemeli kart aldım. Evde kayıt yaptım. 70 TL yükleyip 3 saat sürebiliyorsunuz. 15 yaşından küçük olanlar da benim gibi, başkalarının üzerine kayıt yapıp, skuter kullanıyor" dedi. Yine 15 yaşında olduğunu belirten bir diğer genç skuter kullanıcısı ise, "Marketten kart aldım, para yükledim. O kartla uygulamaya girdim. 15 yaşından küçükler ailesinin kart bilgilerini girerek kullanıyor. Çevremde 15 yaş altında bir çok çocuk bu şekilde skuter kullanıyor" diye konuştu.  

"KARTI ELİNE ALAN KULLANMAMALI, BÖYLE GİDERSE YASAKLAYALIM DENECEK" 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 15 yaş altı skuter kullanımı engellemek için teknolojik yöntemler kullanılması gerektiğini belirterek, "Kartı eline alan kullanmamalı. Bu sistemin parmak iziyle çalışması lazım. Parmak izinin sahibinin de şartları sağlaması gerekiyor. Skutera 2-3 kişi birlikte biniyor, bu da yapılmamalı. Skutere ağırlık sensörü takılarak, bu ihlalin önüne geçilmeli. Skuterler için ayrı bir yol da olmalı. Yaya yolunda kullanılıyor, tersten giriliyor, sıkı denetlenmesi lazım. Dikkat etmezsek kazalar artacak ve en son endişem, tamamen yasaklanması. Eğitim, denetim, teknoloji ve yeni yollarla beraber bu konuyu Türkiye'nin gündeminden bir an önce düşürüp, olumlu yönlerini konuşmamız gerekiyor" dedi. 

"SKUTERİN KAPORTASI SÜRÜCÜNÜN VÜCUDU"

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı skuterlerın önemli bir ulaşım aracı olduğunu hatırlatarak, "Ölümlü yaralanmalı kazaların nedenleri, yüzde 90 sürücü hatasından kaynaklanır. Biz bu karmaşık trafiğe bir de skuteri koyuyoruz. Skuterin kaportası sürücünün vücudu, yani bir kaza anında hayatta kalma şansı düşük. O nedenle bazı tedbirler almak lazım" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SkuterCezaBankaKart
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