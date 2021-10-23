Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1479.93
ALTIN
554.31
DOLAR
9.6155
STERLİN
13.2482
EURO
11.2367
Sözleşmeli Tekniker ve Büro Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Tekniker ve Büro...
Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli...
İstanbul'da 164 adet kamu konutu satılacak
İstanbul'da 164 adet kamu...
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 

2 bin 711 kişi serbest bırakıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesiyle, belirlenen tarihte yargı önünde bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2021 Cumartesi 09:31
0 Okunma
2 bin 711 kişi serbest bırakıldı

Dördüncü Yargı Paketiyle birlikte, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, sadece ifadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı önünde hazır bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı.

İHEP'TE SOMUT HEDEFLER ARASINDA

Özgürlük ve güvenlik hakkını etkileyen yargısal uygulamalar gözden geçirilirken, İnsan Hakları Eylem Planında (İHEP) da konuya ilişkin somut hedefler konuldu. Bu kapsamda yapılan değişikliklerden biri de yakalama veya zorla getirme kararlarının mesai saatleri dışında infaz edilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması oldu. Yapılan düzenleme ile sadece ifadesi alınıp serbest bırakılmak üzere verilen bir yakalama kararı kapsamında mesai saatleri dışında yakalanan kişiye, makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla serbest bırakılması imkanı getirildi. Ceza adaleti sisteminde kişi özgürlüğü ve güvenliği konusunda önemli bir değişiklik olan düzenleme kapsamında yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği 10 Eylül'den bugünde kadar bu kapsamda kolluk tarafından yakalanan 2 bin 711 kişi taahhüt vererek serbest kaldı.

'SADECE İFADESİ ALINMAK ÜZERE' YAKALAMA KARARI BULUNANLAR, CUMHURİYET SAVCISININ EMRİYLE SERBEST BIRAKILIYORLAR

Yürürlüğe giren düzenleme uyarınca gece yakalanan kişilerin durumu emniyet ya da jandarma görevlilerince sistem üzerinden kontrol ediliyor. İfadesi alınmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan ve belirtilen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunacağına dair taahhütte bulunan kişinin durumu saat kaç olursa olsun Cumhuriyet Savcısına bildiriliyor. İlgili kişiler, Cumhuriyet Savcısının emir vermesi üzerine serbest bırakılırken, bu karar bilişim sistemine de işleniyor.

TAAHHÜDÜ YERİNE GETİRMEYENE PARA CEZASI

Kanuni düzenleme uyarınca serbest bırakma her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabiliyor. Taahhüdünü ihlal eden kişi, bu imkandan bir daha yararlanamıyor. Ayrıca taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından para cezası veriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yargı Reformu Strateji BelgesiSavcıYargıMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Uzungöl’ün yeni ‘imar planı’nda 3 kat sınırı
Uzungöl’ün yeni ‘imar planı’nda 3 kat sınırı
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans