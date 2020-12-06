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21 ton hamsiye el konuldu

Rize’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetim ve kontrollerde, yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 21 ton hamsiye el konuldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 18:03
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21 ton hamsiye el konuldu

Kentte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve İyidere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimler, '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili yönetmelik ve 4/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' hükümlerine göre gerçekleştirildi.  İyidere  ilçesinde balık nakil yapan araçlarda yapılan kontrollerde 21 ton hamsiye, yasal boy sınırı altında avlandıkları gerekçesiyle el konuldu. İlgili yasa uyarınca 1 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. Ülkemizde, hamsinin avlanma alt boy sınırının ise 9 cm olduğu belirtiliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeHamsi
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