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3 gün sonra bulunan Ege, geceyi arkadaşının evinde geçirdi

Karaman'dan Mersin'e giderken, otomobillerinin kara saplanmasıyla mahsur kalan Furkan K. (23) ve Rabia Bingöl'ün (19) kurtarıldığı olayda 3 gündür kayıp olarak aranan Ege Kabalak'ın (26) dün Mersin'de bulunması sevinç yarattı. Ege Kabalak, hastanedeki tedavisinin ardından geceyi Furkan K.'nin evinde geçirdi. Furkan K.'nin annesi Nazlı D. (42), Kabalak’ın bulunması için günlerce dua ettiklerini söyledi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Mart 2021 Pazar 16:57
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3 gün sonra bulunan Ege, geceyi arkadaşının evinde geçirdi

Furkan K., 24 Mart'ta arkadaşları Rabia Bingöl ve Ege Kabalak ile birlikte Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Çat Mahallesi'nden otomobille Mersin'in Erdemli ilçesine gitmek için yola çıktı. Otomobil, navigasyonun gösterdiği yola girince saat 17.00 sıralarında, Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. 2 genç 24 saat sonra kurtarıldı ancak arkadaşlarından ayrılan Ege Kabalak’ın izine rastlanmadı. Kabalak, arama-kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde 27 Mart Cumartesi günü Mersin'de Cehennem Deresi Milli Parkı Bölgesi'nde kurtarıldı. Ambulansla ilk olarak Çamlıyayla Devlet Hastanesi’nde götürülen Kabalak, buradan Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kabalak daha sonra taburcu edildi.

‘YERDE BULDUĞUM LEBLEBİYİ KEMİRDİM’

Kabalak, taburcu edildikten sonra arkadaşı Furkan K.'nin evine giderek arkadaşlarıyla buluştu. Yaşadıklarını anlatan Ege Kabalak, cep telefonu sinyali bulabilmek için arkadaşlarından ayrıldığını ve yoluna devam etmekten vazgeçmediğini bildirdi. Kabalak, "Toros Dağları'ndan aşağı doğru seyahate başladım. Zorlu ve çok ağır bir maceraydı. Mağara altlarında konakladım, enteresan yerlerden tırmandım. Üçüncü gün ot yedim, yerde gördüğüm leblebiyi kemirdim. Annemi, ailemi, arkadaşlarıma hatırladım, bol bol dua ettim. Telefonun sinyali gelince hemen Furkan’ı aradım, mutluluk gözyaşı döktüm. Kurtuldum çok mutluyum. Arkadaşlarım da sağ. Herkese teşekkür ederim" dedi.

‘EGE İLE AYRILIRKEN VEDALAŞTIK’

Yola çıktıktan sonra navigasyonun gösterdiği yola girdiklerini ancak bir süre sonra araçlarının kara saplandığını belirten Furkan K. de, "Çok zorluydu. Ben de orada 24 saat kaldım. Hayatta olduğumuz için mutluyum. Ege ile ayrılırken birbirimize veda ettik. Biz kurtulduk ama Ege kayıptı. Ege de sağ salim bulundu, herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

‘GECELERİ GÖZÜME UYKU GİRMEDİ’

Oğlu Furkan ve arkadaşlarının sağ salim bulunmasından dolayı sevinçli olduğunu söyleyen Nazlı D. ise şunları söyledi:

“İlk başta çocuklardan haber alamayınca çok korktum. Hemen yardım çağrısında bulundum. Furkan ve araçta olan kız arkadaşı bulundu ama Ege kayıptı. Günlerce dua ettik, gözüme uyku girmedi. O da benim bir evladım. Onun için çok endişelendim. Annesi ile sürekli konuşarak ‘Ege sağ salim bulunacak’ dedim. Çok şükür o da sağ salim bulundu. Çok mutluyuz.”

DHA

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3 Gün Sonra Bulunan EgeGeceyi Arkadaşının Evinde Geçirdi
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