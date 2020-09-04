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3 yılda 3 milyon liralık vurgun

Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde, 3 yılda 3 milyon 181 bin 651 lirayı zimmetlerini geçirdikleri saptanan 5'i memur 6 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakanarak, gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Eylül 2020 Cuma 11:12
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3 yılda 3 milyon liralık vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli mutemedin, maaş ve masraf adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları da kendisi ve 4 mesai arkadaşı ile bir yakınının 

banka hesaplarına aktardığını saptadı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takipler ile şüphelilerin 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lirayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. 

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON YAPILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Polis, bu sabah, şafak vakti 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda,  anne ve kızının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDoğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüVurgunZimmetPara
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