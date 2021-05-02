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31 öğretim üyesi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
02 Mayıs 2021 Pazar 16:50
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31 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  ilanda belirtilen birimlerine, Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alımı yapılacak.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 02.05.2021 16:57
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