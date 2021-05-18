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80 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonda 80 kaçak göçmen kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mayıs 2021 Salı 09:51
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80 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarının motoru arızalanan bir grup kaçak göçmen tarafından yardım talebinde bulunuldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 55 kaçak göçmeni kurtardı. Ekiplerin bölgede düzenledikleri diğer operasyonda ise Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan 25 kaçak göçmen kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik ekiplerince 2 operasyonda kurtarılan toplam 80 kaçak göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaçakGöçmenSahil GüvenlikÇanakkaleAyvacıkEge Denizi
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