81 ilde 135 okul servis aracı trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şüphelileri yakalamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

135 OKUL SERVİSİ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

12 bin 803 karma ekip ile 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamada 21 bin 896 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 332 servis aracına 'okul servis araçları yönetmeliğine uymamak', 12 servis aracına 'yayalara ilk geçiş hakkı vermemek' ihlallerinden olmak üzere toplam bin 50 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 135 servis aracı trafikten menedildi.

Ayrıca trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve kısa mesafede yolcu almayan taksilere yönelik de denetim yapıldı. 6 bin 999 taksinin denetlendiği uygulamada 203 taksiye cezai işlem yapılırken, 28 taksi trafikten menedildi.

859 ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uygulamalarda 24 bin 550 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 972 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 104 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 6 FETÖ/PDY, 26 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 48 yaralama, 36 hırsızlık, 22 dolandırıcılık, 15 tehdit, 10 hakaret, 507 yoklama kaçağı-bakaya ve 184 diğer suçlardan olmak üzere toplam 859 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca 19 kayıp çocuk bulundu.