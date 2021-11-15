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 ABD'nin amiral gemisi Karadeniz'den ayrıldı

ABD Donanmasının 6. Filosunun amiral gemisi 12 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken geminin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2021 Pazartesi 09:50
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 ABD'nin amiral gemisi Karadeniz'den ayrıldı

ABD Donanması'nın Karadeniz'de bulunan 3 gemisinden birisi olan ikmal gemisi dün Karadeniz'den ayrılmıştı. Bugün 6. Filonun Amiral gemisi LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' saat 08.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 189 metre uzunluğundaki savaş gemisinin boğaz geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti.

BAZI ASKERLER AĞIR SİLAHLAR İLE NÖBET TUTTU

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide ağır silahlar ile nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. Amiral gemisinin güvertesinde bazı askerler boğazı seyrederken bazıları da Boğaz'ın fotoğrafını çekti.

12 gün sonra Karadeniz'den ayrılan savaş gemisi yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizine açıldı. 

RESMİ TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA 

ABD Donanması sabah saatlerinde resmi twitter hesabından geminin Karadeniz'de  NATO  müttefiki ve ortaklarıyla operasyon ve tatbikatlarını tamamladığı ve Akdeniz'e doğru yol aldığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Donanması6. FiloGemiKaradenizİstanbul Boğazı
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