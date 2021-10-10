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Ad-soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te

İçişleri Bakanlığı, İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesi ile ilgili başvuruların e-Devlet'ten yapılabileceğini duyurdu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Ekim 2021 Pazar 16:48
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Ad-soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Ekim 2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nunda yapılan düzenleme sonucu kişinin 2 yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları İl ve İlçe İdare Kurulu'nun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açıldı. 6 Aralık 2019 tarihinde, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu takdirde kanun değişikliğine gidilmeden cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların da mahkeme kararı aranmaksızın İl veya İlçe İdare Kurulları'nca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

275 BİN KİŞİ SOYADINI, 121 BİN KİŞİ İSE İSMİNİ DÜZELTTİ

Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadların düzeltilmesine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275 bin 808 kişi soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini düzeltti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek 'İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması' hizmetini, e-Devlet kapısına taşıdı. Vatandaşlar yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının İl ve İlçe İdare Kurulu'nun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdevletAdsoyad DeğişikliğiBaşvuruIçişleri BakanlığıYeni Çağrı
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