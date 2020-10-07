Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandığı ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu aralarında doktor, öğretmen, hemşire, polis gibi görevde bulunan 8 kamu görevlisi toplam 24 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği bildirildi.