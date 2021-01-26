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Adana’nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü göreve başladı

ADANA’nın Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Özlem Şeker, kentin ilk kadın ilçe emniyet müdürü oldu. Şehit polis memuru Nebi Şeker'in kızı olan Şeker, bu görevin kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Kadınların, ‘anne’ olmasından gelen toparlayıcı özelliği, meslekte önemli bir avantaj” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2021 Salı 10:44
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Adana’nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü göreve başladı

Adana Emniyet Müdürlüğü’nde terfi heyecanı yaşandı. Rütbesi yükseltilen isimlerden Özlem Şeker, 3’üncü sınıf emniyet müdürü oldu. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin, ortaya koyduğu başarılı çalışmalar nedeniyle Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atadığı Şeker, kentin ilk kadın ilçe emniyet müdürü oldu. Şeker, 27 mahalleden oluşan, nüfusu 364 bin 118 olan merkez Çukurova ilçesinin huzur ve güvenliğini, 40’ı kadın, toplam 470 polisten oluşan ekibiyle sağlayacak.

İstanbul’da görev yaptığı 1991 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Nebi Şeker’in kızı olan ve ilk görevine 2000 yılında Osmaniye’de başlayan evli ve 1 erkek çocuk annesi Özlem Şeker, Adana’nın ‘ilk kadın ilçe emniyet müdürü’ olmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu, ancak bunun sorumluluklarını daha da artırdığını söyledi. Şeker, “Bana güvenip, başarılı olacağıma inanarak beni bu göreve getiren, Adana Emniyet Müdürümüz Doğan İnci’ye teşekkür ediyorum. Bu görev, omuzlarımdaki sorumluluğu daha da arttırdı. Kadınların, ‘anne’ olmasından gelen toparlayıcı özelliği, meslekte önemli bir avantaj. Ancak burada müdürümüzün desteği önemli. Bize olan güveni, sırtımızdaki yükü hafifletiyor. Bizim gibi o da teşkilattaki kadın sayısının artmasını istiyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Özlem ŞekerAdanaEmniyet Müdürüçukurova
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