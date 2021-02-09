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Adıyaman'da 70 milyon yıllık salyangoz fosili bulundu

Adıyaman'da bir çiftçi tarafından arazide salyangoz fosili bulundu. Yapılan incelemede, fosilin 70 milyon yıllık olduğu belirlendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Şubat 2021 Salı 09:50
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Adıyaman'da 70 milyon yıllık salyangoz fosili bulundu

Adıyaman merkeze bağlı Rezip köyü kırsalında arazide dolaşan Mehmet Kaçar, salyangoz fosiline rastladı. Kaçar, bulduğu fosili diğer köy sakinleri ile Adıyaman'a getirerek, Müze Müdürlüğü’ne teslim etti. Burada uzmanlarca yapılan incelemede fosilin en az 70 milyon yıllık ve bir salyangoza ait olduğu belirlendi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, uzman ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından fosilin sergileneceğini belirtti. 20 gün önce kırsal bölgede bulunan salyangoz fosilinin kendilerine getirildiğini anlatan Mehmet Alkan, "Bize getirilen fosilin yapılan incelemesinde 70- 100 milyon yaş aralığında olduğunu belirledik. Ammonit olarak adlandırdığımız fosil grubuna, bu bölgede sıkça rastlanıyor. 70 ile 100 milyon yıl arası olduğunu tahmin ettiğimiz fosil, incelemelerinin tamamlanmasının ardından sergilenecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSalyangozFosil
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