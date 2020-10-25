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Adıyaman'da feci kaza

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, şarampole devrildi. Kazada, motosiklette bulunan amca çocukları Ercan Yaman (17) ve Ali Yaman (18), hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 16:40
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Adıyaman'da feci kaza

Kaza, öğleden sonra Kaş köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 HZ 390 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Ercan Yaman ile kuzeni Ali Yaman, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan kuzenler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 kuzenin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanMotosikletKaza
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