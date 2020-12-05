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AĞRI'DA SOBA FACİASI!

AĞRI'da evlerinde çıkan yangında eşi ile 2 çocuğunu yaralı kurtarıp, yeniden alevlerin arasına dalan Özgür Murat ile içeride uyuyan çocukları Berat ve Elif, hayatlarını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Aralık 2020 Cumartesi 11:46
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AĞRI'DA SOBA FACİASI!

Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait e katlı evin üst katında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında, uykularından uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu yaralı olarak kurtardı. Özgür Murat, içeride uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak için yeniden alevlerin arasına daldı. Ancak geri çıkmayı başaramayan Özgür Murat ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaralı olarak kurtulan Melek Murat ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı. Özgür Murat ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

DHA

Son Güncelleme: 05.12.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
AğrıSobaYangın
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