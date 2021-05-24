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Akçakoca müftüsü hakkında savcılık soruşturma başlattı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, camideki vaazında söylediği sözler nedeniyle Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında Karasu Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:40
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Akçakoca müftüsü hakkında savcılık soruşturma başlattı

(Sakarya), (DHA)

Ramazan Bayramı’nda akrabalarını ziyaret etmek için Sakarya Karasu'ya gelen, Düzce'nin Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, camide vaaz verdi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili, "Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" dedi. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul’da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin, bir takımın da başkanı" diyerek, Ali Koç'u ima etti. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından tepkiler oluştu. Düzce Müftülüğü'nce "Akçakoca İlçe Müftüsünün 'Selanik göçmenleriyle' alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapıldı. 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sosyal medya ve basında yer alan delillerin toplanmaya başlanıldığı, Soytekinoğlu'nun da ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
SakaryaAkçakocaMüftüSavcılık
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