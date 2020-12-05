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AKILALMAZ PLAN!

Parçalara ayırdığı hacizli aracını icra yoluyla satın alma planını jandarma bozdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Aralık 2020 Cumartesi 11:06
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AKILALMAZ PLAN!

Diyarbakır'da, haciz geldiği için icradan satışa çıkan 400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalandı. O.Ö.'nün otomobili icra satışında düşük fiyata satın alıp, söktüğü parçaları tekrar monte etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Sur ilçesine bağlı kırsal Sarıkamış Mahallesi mevkisindeki boş arazide parçalara ayrılmış otomobili görenler, jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin çekiciyle araziye getirilip, bırakıldığını tespit etti.  Kısa süreli araştırmalar sonunda aracın O.Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan O.Ö. ifadesinde, 400 bin lira değerindeki aracına haciz koyulduğunu, bu nedenle yakalama çıkartıldığını anlatttı. O.Ö., kardeşi C.Ö. ile aracın aksamlarını söküp, çekiciyle boş araziye bıraktırdıklarını, yapılacak icra satışında da düşük fiyata satın alıp, parçaları yeniden monte edeceğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırAraçHaciz
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