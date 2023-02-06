Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.868,55
ALTIN
1.138,11
DOLAR
18,84
STERLİN
22,73
EURO
20,33
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Mudanya Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul Kültür Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 4...
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 19...

AKUT ekipleri deprem bölgesine gitti

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 16 ekip ve 211 AKUT gönüllüsünün deprem bölgesine gittiğini bildirdi. Dernekten yapılan açıklamada, AKUT Acil Durum Yönetimi'nin depremin ilk saatleri itibarıyla görev başında olduğu aktarıldı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 12:34
AKUT ekipleri deprem bölgesine gitti

16 ekip ve 211 AKUT gönüllüsünün deprem bölgesine intikal ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca AKUT'un, İstanbul, Alanya, Mersin, Ankara, Giresun, Selçuk, Yarımada, Rize, Manisa, Kaş, Kocaeli, Antalya, Denizli, Fethiye, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bingöl ekiplerinin de depremden etkilenen illere sevk edildiği ifade edildi.
Açıklamada, ifadelerine yer verilen AKUT Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, şunları kaydetti:
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Akverdi, "Maalesef 10 il gibi geniş bir alanı etkileyen, uluslararası çağrı yapılan böylesi büyük bir depremde altın saatler dediğimiz ilk saatler çok hayati. Tüm illerdeki vatandaşlarımızı özellikle ulaşım ve haberleşme gibi hayati konularda çok daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sadece arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı değil, afet anlarında ambulans, itfaiye araçlarının da olay yerlerine acilen ulaşması gerekiyor. Zaman, enkaz altındakilerin aleyhine akıyor maalesef ama umutları diri tutarak, enkaz altından son canlı çıkarılana kadar çalışmalara devam ediyoruz ve edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AKUTKahramanmaraşDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK deprem bölgesine "hava yardım koridoru" kurdu
TSK deprem bölgesine "hava yardım koridoru" kurdu
CHP'li belediyelerin Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin faaliyetleri
CHP'li belediyelerin Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin faaliyetleri
MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır
MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans