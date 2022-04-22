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Ankara'da 'kaçak tütün' operasyonu

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen 3 operasyonda, kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen toplam 1 milyon 100 bin doldurulmuş makaron, 630 bin boş makaron ile 975 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Nisan 2022 Cuma 10:53
Ankara'da 'kaçak tütün' operasyonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucu kentte farklı adreslerde kaçak sigara üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda belirlenen adres ve araçlar takibe alındı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda şüpheli adresi gözlem altında tutan ekipler, bir kişinin araçtan bazı koliler indirdiğini tespit etti. Adres ve araçta yapılan aramada üzerinde bandrol bulunmayan 1 milyon 100 bin doldurulmuş ve satışa hazır kaçak makaron ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise sigara kaçakçıları tarafından depo olarak kullanılan adres takibe alındı. Depoda yükleme boşaltma yapıldığı sırada operasyon düzenlendi. Aramalarda sigara üretiminde kullanılan toplam 630 bin boş makaron ele geçirildi.

Düzenlenen son operasyonda ise Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine depoya yapılan baskında, 39 koli içinde toplam 975 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat MüdürlüğüTütünKaçak Tütün
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