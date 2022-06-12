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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alacak
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
12 Haziran 2022 Pazar 01:11
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 61 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru tarihi bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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