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Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı

ANKARA merkezli 5 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 bin 800 şişe sahte içki ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 08:24
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Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kapak ve TAPDK bandrolü yapıştırarak eğlence mekanlarına toplu olarak alkollü içki satışı yapıldığını belirledi. Ankara, Kırıkkale, Sakarya, Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 bin 800 şişe sahte alkollü içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 kazan ve 6 bin 956 ürün ile 149 sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SahteAlkolOperasyonTütün
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