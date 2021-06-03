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​​​​​​​ANKARA’DA YANGIN PANİĞİ!

Ankara'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda yangın çıktı. Çevrede büyük paniğe yol açan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangının, iş merkezindeki bir restoranın elektrik kontağından çıktığı ve daha sonra bitişiğindeki dezenfektan deposuna sıçradığı belirtildi. Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. Yoğun duman içinde kalarak etkilenen itfaiye çalışanlarına ambulanslarda müdahale edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Haziran 2021 Perşembe 19:22
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​​​​​​​ANKARA’DA YANGIN PANİĞİ!

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak üzerinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında depo olarak kullanılan bölümde çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. İş merkezinde bulunanlar panikle dışarıya çıkarken, binadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahale etti. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 7 kişiden bazıları hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle iş merkezinin yanındaki Anadolu Bulvarı da çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Ankara'da, iş merkezinin deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının, iş merkezindeki bir restoranın elektrik kontağından çıktığı ve daha sonra bitişiğindeki dezenfektan deposuna sıçradığı belirtildi. Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. Yoğun duman içinde kalarak etkilenen itfaiye çalışanlarına ambulanslarda müdahale edildi.

MANSUR YAVAŞ: ANORMAL ŞEKİLDE DEPOLAMIŞLAR

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Başkan Yavaş, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirterek, "Bütün Ankara itfaiyesi burada, söndürmek için uğraşıyorlar. İtfaiyeci arkadaşlardan rahatsızlananlar var. İçeride klor ve dezenfektan var, anormal şekilde depolamışlar. İnşallah söndürecekler yangını" dedi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraYangınIş Merkezi
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