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Aşıyı bulan Türk çiftin, tersten tablosunu çizdi

ADANALI ressam İbrahim Şendil, koronavirüs aşısını bularak tüm dünyaya umut ışığı olan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin ters resim tekniğiyle yağlı boya tablosunu çizdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ocak 2021 Perşembe 09:54
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Aşıyı bulan Türk çiftin, tersten tablosunu çizdi

Bir yıldan kısa sürede Almanya'da koronavirüs aşısını geliştirerek büyük bir başarıya imza atan ve bütün Türkiye'yi gururlandıran Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye hayranlık duyan Adanaressam İbrahim Şendil, çiftin yağlı boya tablosunu yaptı. Kendisi de koronavirüse karşı risk gurubunda olan 65 yaşındaki ressam Şendil, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi, Nezih Sanat Atölyesi'nde 4 saatlik çalışma ile ters resim tekniği kullanarak tuvale yansıttı. 

TABLOYU ATÖLYESİNİN BAŞKÖŞESİNE ASTI

Çizdiği tabloyu atölyesinin baş köşesine asan Şendil, "Ben 65 yaşındayım ve risk grubundayım. Koronavirüsü karşı korkularım vardı. Bu çift bana ümit oldu. Onun için 4 saatlik çalışmayla ters resim tekniğinde yağlı boya tablolarını yaptım. Kurudukça üzerinde yine bazı dokunuşlar yapılabilir. Bu resim atölyemde her daim asılı kalacak. Aşıyı bularak dünya için büyük bir iyilik, çok büyük bir buluş yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaRessamProf. Dr. Uğur ŞahinDr. Özlem TüreciAşıCovid19Koronavirüs
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