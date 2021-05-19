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"Atatürk’ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor"

CK Enerji, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, özel reklam filmi ile kutladı. Reklam filminde, "Atatürk’ün ışığını daha da parlatmak ve gençlerin yolunu aydınlatmak için var gücümüz ile çalışıyoruz" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:57
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"Atatürk’ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor"

Reklam filminde, her zaman daha fazlasını başarmak ve Atatürk’e verdiği sözü tutmak için çalışan gençleri, filme özel hazırlanan etkileyici bir müzikle merkeze taşıyan marka, Atatürk’ün ışığı ile gençlerin yolunu aydınlatmak üzere var gücü ile çalıştığına vurgu yaptı. Reklam filminde başarı yolunda Türkiye’nin en büyük ışığının Atatürk olduğunun altı çizildi.

Reklam filminde, Türkiye’nin aydınlık yüzü olan gençler, gece ışıl ışıl sokaklarda koşup, bisiklet kullanıp, basketbol oynarken CK Enerji, onlara yollarını aydınlatmak için var gücü ile çalışma sözü veriyor. Reklam filmine CK Enerji’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CK EnerjiAtatürk19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
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