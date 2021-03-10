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Avrupa pandemide Türkiye'den balık yedi  

İZMİR Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, salgın döneminde Türkiye'deki balığa Avrupa'dan talebin yüzde 50 arttığını söyledi.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Mart 2021 Çarşamba 09:40
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Avrupa pandemide Türkiye'den balık yedi  

Koronavirüs sürecinde bağışıklık güçlendirecek gıdalar tercih edilirken, en fazla talep edilenlerin başında balık geldi. Balıkçılık sektörü pandemide büyürken, Türkiye’deki balıklara Avrupa'dan talep arttı. Yüzde 50 oranında talep artışı olduğunu söyleyen İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve İZTO (İzmir Ticaret Odası) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, "Bizim denizlerimizdeki balıklar daha kaliteli. Bu da Avrupa'dan talep görme sebebi. Hem avcılık hem de kültür balıklarına inanılmaz bir talep var. Türkiye'nin geçen yıl su ürünleri ihracatı 1 milyar 50 milyon dolar civarındaydı. Allah nasip ederse bu yılki beklentimiz 1,5 milyar dolar civarında. Geçen yıla göre yüzde 50 oranında bir artış bekliyoruz. En çok ihraç ettiğimiz ürünlerin başında çipura, levrek, hamsi, ahtapot, sübye, kalamar geliyor. En fazla ürün sattığımız yer ise Avrupa Birliği ülkeleri" dedi.

Çakan, talep artışının nedenini ise şöyle açıkladı:

"Birinci neden Türk sularında yetişen balıkların kalitesi. İkinci neden ise pandemi sürecinde insanların beslenme alışkanlıkları değişti. Covid- 19'dan sonra insanlarımızın balığa talebi oldukça arttı. Balık, insanların bağışıklık sistemini güçlendirmesine katkı sağlıyor. Ayrıca Omega3 en çok balıkta var. Koronavirüse karşı insanların bağışıklığını güçlü tutuyor." 

Dünyada gıda sorunu bulunduğunu belirten Çakan, Türkiye'de su ürünleri sektörünün her yıl geliştiğini belirtip, talep artışının bu gelişimi artıracağını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaKoronavirüsPandemiBalıkIzmir
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