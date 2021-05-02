Bağdadi'nin kaçışlarını planlayan DEAŞ'lı, İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkalamaya göre, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespit ile deşifrelerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2014 yılında çatışma bölgelerine giderek, örgüt içerisinde sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten A.S.İ.M'nin yeri tespit edildi. Örgüt içinde silahlı eğitim verdiği, DEAŞ'ın karar organı içerisinde bulunan üst düzey emirler ile müşterek hareket ettiği ve DEAŞ eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Suriye’de güvenli bölgelere geçişinde rol aldığı tespit edilen A.S.İ.M., 28 Nisan günü düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.