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Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi

MANİSA'nın Soma ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin (43) İzmir'in Kınık ilçesinde toprağa verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:02
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Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi

Kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için Soma ilçesinden Ankara'ya giden, dönüş yolunda ise kaza geçiren madencilerden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İlter, yaşamını yitirdi. Ali Faik İlter, dün Soma'da toprağa verildi. Tahir Çetin için ise, bugün İzmir'in Kınık ilçesinde tören düzenlendi. Tahir Çetin'in cenazesi, helallik alınmak üzere Türkcedit Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Çetin'in evinin önüne gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, madende yaralanan İdris Sarıkaya ve Ali Kandemir ile sohbet etti. Evin önünde toplanan çok sayıda sendika temsilcisi ve madenci, aileye başsağlığı diledi. 3 oğlu bulunan Tahir Çetin'in halası Makbule İçke, cenazeyi beklerken fenalaştı ve yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Alevi dedesi Naci Yüksel tarafından okunan duanın ardından Çetin'in cenazesi, Kınık'ın Fatih Mahallesi'nde bulunan cemevine getirildi. Eşi Nursel Çetin, tabuta sarılarak dua etti. Cemevinde düzenlenen törene, Manisa Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ile CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, HDP İzmir Milletvekili Musa Piroğlu, Züleyha Gülüm ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çetin'in cenazesi daha sonra Arpaseki Mezarlığı'na defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağımsızMaden İş SendikasıBaşkanTahir ÇetinCenazeTrafik KazasıManisaIzmir
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