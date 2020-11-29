Bakan Akar: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak

Bakan Akar, gazetecilerin sorusu üzerine, dün televizyon programında TSK aleyhinde yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK aleyhindeki ifadesine tepki gösteren Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.