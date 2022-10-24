Bakan KaraismailoÄŸlu: Ã‡am ve Sakura metrosunda sona geldi

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu sabah saatlerinde Â BaÅŸakÅŸehir - Ã‡am ve Sakura Hastanesi - KayaÅŸehir Metro HattÄ± Åžehir Hastanesi Ä°stasyonu'na gelerek basÄ±n aÃ§Ä±klmasÄ± yaptÄ±. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bakan KaraismailoÄŸlu Åžehir Hastanesi Ä°stasyonu'nda incelemelerde bulundu.Â

"MEGA PROJELER Ä°LE HAYALLERÄ°N Ã–TESÄ°NDE BÄ°R Ä°STANBUL'A KAVUÅžTUK"

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu "DÃ¼nya krizlerle boÄŸuÅŸurken biz yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±za devam ediyoruz. Ä°stanbul'u, Avrupa'nÄ±n ve dÃ¼nyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ ulaÅŸÄ±m altyapÄ±sÄ±na sahip ÅŸehirlerinden biri yapmak iÃ§in projelerimizi birer birer hayata geÃ§iriyoruz.

Mega projeler ile hayallerin Ã¶tesinde bir Ä°stanbul'a kavuÅŸtuk. Bu dev eserlerimizin yanÄ± sÄ±ra Ä°stanbul'u bir baÅŸtan diÄŸer baÅŸa modern raylÄ± sistem aÄŸlarÄ±yla da donatÄ±yoruz. Pendik-TavÅŸantepe -Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± Metro HattÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbulumuzda, Gayrettepe-KaÄŸÄ±thane-Ä°stanbul HavalimanÄ± Metro HattÄ±, HalkalÄ±-BaÅŸakÅŸehir-ArnavutkÃ¶y-Ä°stanbul HavalimanÄ± Metro hattÄ±, BakÄ±rkÃ¶y sahil BahÃ§elievler - GÃ¼ngÃ¶ren - BaÄŸcÄ±lar KirazlÄ± Metro HattÄ± Altunizade-Ferah Mahallesi-Ã‡amlÄ±ca-Bosna BulvarÄ± Metro HattÄ±, KazlÄ±Ã§eÅŸme-Sirkeci RaylÄ± Sistem ve Yaya OdaklÄ± Yeni Nesil UlaÅŸÄ±m Projesi ile BaÅŸakÅŸehir-Ã‡am Sakura-KayaÅŸehir Metro HattÄ± olmak Ã¼zere 96 kilometre uzunluÄŸundaki 6 hatta 7/24 esasÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ediyoruz" dedi.Â

"271 KÄ°LOMETRE RAYLI SÄ°STEM HATTINI Ä°STANBULLULARA KAZANDIRDIK"

Bakan Adil KaraismailoÄŸlu, "Åžu an istanbul da Pendik sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanÄ± hattÄ± da dahil iÅŸletme de olan 271 kilometre raylÄ± sistem hattÄ±nÄ± Ä°stanbullulara kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. SÄ±rada KaÄŸÄ±thane- Ä°stanbul HavalimanÄ± ve ÅŸu an sizlerle bir araya geldiÄŸimiz BaÅŸakÅŸehir- KayaÅŸehir Metro HattÄ± var. DiÄŸer 4 metro hattÄ±mÄ±zÄ± da 2023 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde bitirecek, milletimizin hayatÄ±na hÄ±z ve konfor katmaya devam edeceÄŸiz.Ä°stanbul'da iÅŸletilen 260 Â kilometrelik metro hattÄ± 2019 yÄ±lÄ± Ã¶ncesinde Ä°stanbullularÄ±n hizmetine sunulmuÅŸtu.Â

Aradan yaklaÅŸÄ±k 3,5 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen, taÅŸ Ã¼stÃ¼ne taÅŸ konulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°BB tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gereken hatlarda Ã¶nemli bir ilerleme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Milletin derdiyle dertlenmeye niyetleri yok. Â Ã‡Ã¶zÃ¼m, Ã§are, hizmet Ã¼retmek yok. Siyasi hÃ¼lyalara dalmÄ±ÅŸlar, manzara seyrediyorlar" diye konuÅŸtu.

"70 BÄ°N YOLCUYA HÄ°ZMET VEREBÄ°LECEK KAPASÄ°TEDE"Â

KaraismailoÄŸlu, "BaÅŸakÅŸehir-KayaÅŸehir arasÄ±nda Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'nden de geÃ§ecek metromuzun son aÅŸamasÄ±na geldik. 6,2 kilometre uzunluÄŸundaki hattÄ±mÄ±zda Onurkent, Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi, KayaÅŸehir ve BaÅŸakÅŸehir Metrokent istasyonlarÄ± olmak Ã¼zere toplam 4 istasyon var. TasarÄ±m hÄ±zÄ± saatte 80 kilometre olan araÃ§lar ile saatte tek yÃ¶nde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Â Hastaneye ulaÅŸÄ±m, hayat meselesidir. Â Bekletmeye, oyalamaya gelmez; siyasi kavgaya alet edilemez dedik. KayaÅŸehir - Mahmutbey ArasÄ± Seyahat SÃ¼resi 20 dakika, Metrokent - BakÄ±rkÃ¶y Ã–zgÃ¼rlÃ¼k MeydanÄ± ArasÄ± Seyahat SÃ¼resi 29 dakika, Metrokent - Ä°stanbul HavalimanÄ± ArasÄ± Seyahat SÃ¼resi 24 dakika, Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi - BaÄŸcÄ±lar (KirazlÄ±) ArasÄ± Seyahat SÃ¼resi: 23 dakika olacak. Ä°stiyoruz ki bizimle lafta deÄŸil, hizmette yarÄ±ÅŸsÄ±nlar ama yapamÄ±yorlar. Biz de onlarÄ± kendi hÃ¢llerine bÄ±raktÄ±k. BugÃ¼ne kadar hayata geÃ§irdiÄŸimiz projeler ile istanbul'u bir marka ÅŸehre dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼k" ÅŸeklinde konuÅŸtu.