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Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, teşekkür etti.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
15 Ocak 2021 Cuma 14:06
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Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür

ANKARA, (DHA)

Sağlık Bakanı Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olması ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti. Bakan Koca, daveti üzerine aşı yaptıran MHP lideri Bahçeli ile İYİ Parti lideri Akşener'e Twitter hesabından paylaşımda bulunarak teşekkür etti. 

Bakan Koca, Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise "Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçeliAkşenerKocaTeşekkürYeyni çağrıAşı
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