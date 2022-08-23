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Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yurt genelinde başlatılan sosyal konut projesine ilişkin, "İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Aylık taksitleri, asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak" dedi. 

23 Ağustos 2022 Salı 11:43
Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilere açıklama yaptı. 81 ilde başlatılan sosyal konut projesine ilişkin Bakan Kurum, "İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Aylık taksitleri, asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Eşinin de çalıştığını düşünelim. Bir hane gelirinin yüzde 30'u konut harcamasıdır. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor. Ayrıca 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler, diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak" dedi. 

'900 TON ASBEST VARSA SOKMAYIZ'

Bakan Kurum, İzmir Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli geminin durumuyla ilgili de konunun bakanlık tarafından titizlikle incelendiğini belirterek, "Miktarın 9,2 ton olduğunu biliyorum, uluslararası mevzuat buna izin veriyor. Bu daha önce de yapılmış, sökülmüş. 900 ton ise biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Uluslararası sözleşmelere tabiyiz. Kara sularımızda bakma hakkımız var. Bize bildirilenin dışında bir şey varsa araştıracağız, varsa bir saniye tutmayacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Murat KurumBakanSosyal KonutKonutProje
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